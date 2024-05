Grave incidente a Clusone, una bimba di 8 anni ha perso la vita, altre quattro persone ferite

Un gravissimo incidente stradale è quello che è avvenuto nella serata di ieri, martedì 7 maggio, a Clusone. Purtroppo nello scontro frontale con l’altro veicolo, una bimba di appena 8 anni ha perso la vita, mentre altre 4 persone sono rimaste ferite ed ora si trovano in ospedale.

Come da prassi, sull’accaduto al momento stanno lavorando le forze dell’ordine, che sono presto intervenuti sul posto, al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per liberare le persone dalle lamiere.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato poco prima delle 23 di ieri sera, martedì 7 maggio. Precisamente lungo la ex strada statale 671, nei pressi di San Lorenzo di Rovetta, nel comune di Clusone, che si trova nella provincia di Bergamo. La bambina era in macchina, una Seat Ibiza, con la nonna ed il fratellino più grande, che ha 9 anni.

Quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, la signora si è scontrata frontalmente contro una Bmw, con a bordo un uomo ed una donna. I passanti si sono presto resi conto che la situazione era disperata ed hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Incidente a Clusone, il decesso straziante della bimba e le indagini del caso

I medici sono presto arrivati sul posto, ma per la bambina che aveva solamente 8 anni, non sono riusciti a fare nulla. Purtroppo non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso, troppo gravi per lei i traumi riportati nell’impatto. Si chiamava Giada Paolella e forse stava tornando nella sua abitazione.

Per gli inquirenti l’ipotesi più plausibile è proprio che all’origine del sinistro potrebbe esserci l’asfalto bagnato dalla pioggia. Di conseguenza i due automobilisti non sono affatto riusciti ad evitare lo scontro.

Anche altre quattro persone sono rimaste ferite, tra questi anche il bambino di 9 anni. Ora saranno solo gli ulteriori accertamenti a dare delle risposte concrete su cosa è successo e sulle eventuali responsabilità.