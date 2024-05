Ristruttura casa e quando toglie la carta da parati della sua stanza trova un inquietante messaggio del vecchio proprietario

Quando si acquista una casa potrebbe essere necessario effettuare dei lavori di ristrutturazione. In questi casi si può scegliere se effettuare subito queste modifiche o eseguirle nel tempo. Frequentemente accade che, durante questi lavori, vengano scoperte stanze segrete, oggetti dei vecchi inquilini o come in questo caso, un inquietante messaggio del vecchio proprietario nascosto dietro la carta da parati.

Attrezzi

La storia che vi stiamo per raccontare è ambientata a Londa dove Charlotte Morrison, una giovane donna, ha deciso insieme al marito di ristrutturare una delle stanze della loro casa. Charlotte decide di condividere sul suo account di Facebook il progredire del lavori. Un giorno la giovane stava rimuovendo la carta da parati presente in una delle stanze e, con su grande sorpresa, trova un inquietante messaggio.

Charlotte Morrison

Charlotte nota un foglio di carta ripiegato, lo apre e nota che è scritto a mano. L’autore di questo biglietto nascosto nel muro è il precedente proprietario di casa, Jon. Il messaggio datato 1997 ed è inerente ai lavori di ristrutturazione effettuati dal precedente proprietario. Nello scritto l’uomo spiega che aveva comprato 6 rotoli di carta da parati ma non erano bastati per terminare i lavori. Jon consiglia ai futuri proprietari di comprare 8 rotoli e di non ripetere il suo stesso errore.

Charlotte Morrison e il marito

Siccome la giovane è incuriosita e divertita da questo strano messaggio, decide di condividerlo con i suoi amici dei social. Il post rapidamente diventa virale e in migliaia commentano e condividono la storia di Charlotte. Molti utenti raccontano le loro esperienze di ristrutturazione, che in alcuni casi hanno permesso di trovare dei veri e propri tesori.

Il messaggio trovato da Charlotte Morrison

Charlotte ha seguito il consiglio di Jon che in un momento di rabbia e frustrazione ha deciso di lanciare un avvertimenti ai futuri inquilini. Un metodo alternativo per lasciare informazioni e consigli. Chissà se dietro altri muri si nascondono altri messaggi per Charlotte o il marito.