TomTom Navigatore Satellitare per Auto GO Essential, 5 Pollici, Traffico in tempo reale, Mappe Europa, Aggiornamenti Tramite WiFi, Supporto Reversibile Magnetico, Ricondizionato

Qualsiasi sia la tua destinazione, il TomTom GO Essential ti ci porta in tutta comodità. Grazie alla rinomata facilità d’uso di TomTom, aggiornamenti mappe Europa e TomTom Traffic, il GO Essential è il navigatore satellitare per auto completo adatto a qualsiasi automobilista. Non solo per chi deve fare lunghi viaggi ma anche per le brevi distanze. Gli aggiornamenti delle mappe sono gratuiti e possono essere installati direttamente dal dispositivo tramite Wi-Fi, senza bisogno di computer.

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 14,2 x 1,9 x 9,1 cm; 200 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 12 novembre 2023

Produttore ‏ : ‎ TomTom

ASIN ‏ : ‎ B0CM3Q95FS

Numero modello articolo ‏ : ‎ 1PN5.002.10RAM

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

GO Essential 5 è stato ricondizionato e controllato da TomTom

TomTom Traffic: TomTom GO Essential evita gli ingorghi e risparmia tempo grazie a informazioni complete sul traffico e ad aggiornamenti in tempo reale sul tuo navigatore

Aggiornamenti delle mappe dell’Europa inclusi senza costi aggiuntivi; viaggiate sempre aggiornati e con semplicità grazie a GO Essential riceverete percorsi alternativi per evitate strade chiuse o ingorghi stradali

Connessione wireless: ricevi aggiornamenti in modo facile e veloce con TomTom GO Essential

Ricevi aggiornamenti regolari del software e delle mappe dell’Europa semplicemente con il Wi-Fi integrato, senza necessità di collegarsi ad un computer