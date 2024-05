il 10 maggio esce il nuovo album, “Protomaranza”

Gli Articolo 31 sono pronti a fare il loro grande ritorno sulla scena musicale con un nuovo album di inediti, “Protomaranza”.

“Protomaranza” verrà pubblicato il 10 maggio e conterrà moltissime collaborazioni con altri artisti, da Fabri Fibra a Gué, Jake La Furia e Nina Zilli. Questo nuovo lavoro arriva dopo anni di attesa e segna un’importante ricongiunzione tra J-Ax e DJ Jad, che avevano preso strade separate nel 2005, dopo lo scioglimento del gruppo.

“Protomaranza”: il nuovo disco degli Articolo 31

In un’intervista per Tgcom24, J-Ax ha spiegato così il titolo dell’album: “Maranza è una parola che era molto in voga nei primi Anni Novanta e che adesso è tornata di moda. Quindi ho pensato che fosse come gli Articolo 31: abbiamo iniziato negli Anni 90 e ci siamo riuniti adesso. Anche se poi nel disco non c’è traccia di musica maranza.”

Il cantante ha poi parlato di libertà di parola e tv pubblica: “Vuoi sapere cosa penso del casino in Rai? Penso che nella nostra televisione c’è una bolla che sta implodendo, oggi se non dai la possibilità a Scurati di fare il suo monologo, lo può mettere su YouTube e siamo tutti a posto. La tv è autoreferenziale“.

“Sopravvivono solo “Amici” e Fabio Fazio che hanno un loro pubblico enorme, ma la tv è un media morente. In tutti e tre i poli si sono chiusi in una bolla, a volte vedo gente in posizione di potere che non sa cosa è Twitch e non conosce l’inglese.” – ha concluso J-Ax.

Il concerto evento al Forum di Assago

Articolo 31

Per festeggiare insieme ai fan il loro attesissimo ritorno, gli Articolo 31 hanno annunciato un concerto evento che si terrà il 9 ottobre 2024 al Forum di Assago, Milano. I biglietti possono già essere acquistati sulla piattaforma Ticketone.