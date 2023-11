Perché il pesce boccheggia in superficie? Come capire se sta male

Perché il pesce boccheggia in superficie: le possibili cause e le soluzioni per evitare il boccheggiamento del pesce fuori dall’acqua.

Vedere un pesce che boccheggia in superficie può essere preoccupante per gli appassionati degli acquari. questo comportamento è spesso il segnale di un problema sottostante.

Capire le ragioni dietro questo comportamento è essenziale per garantire un ambiente sano e confortevole per il pesce.

In questo articolo, andremo a conoscere le diverse cause che costringono il pesce a boccheggiare in superficie. Inoltre, vedremo anche quali strategie attuare per risolvere il problema.

Perché il pesce boccheggia in superficie?

Questo fenomeno, in cui i pesci si avvicinano alla superficie dell’acqua per poter respirare, è la dimostrazione che l’animale è in sofferenza.

Le difficoltà legate a questa condizione riguardano la carenza di ossigeno, la qualità dell’acqua, la temperatura, lo stress e le malattie.

Di seguito spiegheremo nel dettaglio quali sono le principali cause per cui il pesce boccheggia in superficie.

Problemi di ossigeno

Quando i livelli di ossigeno nell’acqua scendono al di sotto di un certo punto critico, i pesci possono manifestare segni evidenti di stress respiratorio.

Le possibili cause di carenza di ossigeno possono essere:

mancanza di areazione : un sistema di aerazione inefficace può portare a una circolazione d’acqua insufficiente, ostacolando la diffusione dell’ossigeno;

: un sistema di aerazione inefficace può portare a una circolazione d’acqua insufficiente, ostacolando la diffusione dell’ossigeno; mancanza di piante acquatiche : le piante svolgono un ruolo essenziale nella produzione di ossigeno attraverso lo svolgimento della fotosintesi, quindi la loro assenza può diminuire significativamente la presenza di ossigeno;

: le piante svolgono un ruolo essenziale nella produzione di ossigeno attraverso lo svolgimento della fotosintesi, quindi la loro assenza può diminuire significativamente la presenza di ossigeno; sovraffollamento: la quantità eccessiva di pesci presenti in acquario, può terminare più velocemente la presenza di ossigeno disponibile.

Riconoscere la carenza di ossigeno come principale causa, per cui il pesce boccheggia in superficie è fondamentale per poter affrontare il problema, intervenendo sull’acquario e sistemando il sistema di aerazione.

Qualità dell’acqua

La qualità dell’acqua svolge un ruolo fondamentale nella salute e nel comportamento dei pesci.

Come infatti, livelli elevati di ammoniaca e nitriti nell’acquario, possono irritare le vie respiratorie dei pesci, spingendolo a cercare aria in superficie per ottenere la giusta quantità di cui necessitano.

Il pH dell’acqua è un altro elemento che può influenzare la respirazione e il comportamento dei pesci, poiché fluttuazioni significative di pH in particolare verso livelli acidi o alcalini estremo possono stressare i pesci e mettere in pericolo la capacità di respirare.

Temperature dell’acqua

Le variazioni estreme di temperatura possono avere effetti importanti sul metabolismo e sulla capacità di adattamento fisiologico dei pesci.

Quando la temperatura dell’acqua è troppo bassa o troppa alta, i pesci possono assumere questo comportamento di venire in superficie per tentare di regolare la temperatura corporea.

Inoltre, in acque troppo calde i pesci tendono ad essere più attivi, mentre in acque troppo fredde risultano più apatici.

Tutto questo però, comporta un consumo eccessivo di ossigeno e stress nei pesci, fino ad arrivare alla necessità di salire in superficie e boccheggiare.

Stress e malattie

Il processo di cattura o anche il trasporto di pesci, per scopo commerciale o per semplici spostamenti, può provocare molto stress nei pesci.

Lo stesso vale per l’esposizione a nuove sostanze o per il contatto con nuove sostanze chimiche. Tutto questo, può manifestarsi con il pesce che boccheggia in superficie.

Inoltre, anche la presenza di parassiti come vermi, batteri patogeni o funghi nell’acquario possono causare problemi di salute nei pesci come infezioni batteriche, parassitarie, problemi respiratorie e altri disturbi fisici che possono indurre il pesce a boccheggiare in superficie.

Consigli di gestione

Per affrontare questa situazione in modo efficace ed evitare che il pesce boccheggi in superficie, è possibile applicare delle strategie.

I consigli degli esperti sono:

eseguire cambi d’acqua regolari per mantenere i livelli di ammoniaca e nitriti sotto controllo;

per mantenere i livelli di ammoniaca e nitriti sotto controllo; utilizzare filtri di qualità per rimuovere le particelle di sporco e mantenere una buona circolazione dell’acqua;

per rimuovere le particelle di sporco e mantenere una buona circolazione dell’acqua; controllare regolarmente i livelli di pH e mantenere un ambiente bilanciato per pesci;

e mantenere un ambiente bilanciato per pesci; installare aeratori o pompe d’aria per garantire una sufficiente ossigenazione dell’acqua;

o pompe d’aria per garantire una sufficiente ossigenazione dell’acqua; assicurarsi che i diffusori dell’aria siano puliti e funzionanti;

siano fornire una dieta equilibrata e adatta alla specie di pesci presenti nella vasca; evitare il sovraffollamento;

presenti nella vasca; evitare il sovraffollamento; evitare la sovralimentazione;

monitorare costantemente i pesci;

costantemente i pesci; isolare immediatamente i pesci malati;

immediatamente i consultare un veterinario specializzato in pesci per ottenere una diagnosi precisa.

Seguire questi consigli aiuterà a migliorare l’ambiente dell’acquario, riducendo la possibilità di vedere il pesce boccheggiare in superficie.