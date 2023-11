Due gatti, doppia gioia! Dare un compagno al tuo micio è la soluzione ideale per la tranquillità della famiglia

Accompagnare il proprio gatto di casa è la scelta più saggia da fare, sono questi i motivi per cui dovresti farlo

Avere un gatto in casa può dare gioie ai proprietari ma averne due pare che ne dia sicuramente di più! Questo quanto emerso da diverse ricerche ed i motivi non sono solo nel fatto che non dovrete più litigarvi l’amore del vostro unico gatto, ma sarebbe proprio il benessere dell’animale a giovarne e, di conseguenza, potra ottenere benefici tutta la famiglia.

La compagnia di un animale domestico è sempre più scelta dalla società, ma alcune volte pensare alle proprie necessità nasconde in parte quelle che sono le necessità dell’animale che andiamo a scegliere. Quando parliamo dei gatti, infatti, parliamo di creature particolari sotto diversi aspetti e per le quali la conoscenza delle loro dinamiche sociali è veramente importante. Avere due gatti in casa può fare la differenza nel migliorare diversi aspetti e se pensate che due gatti significhi problemi doppi, in verità vi state sbagliando, perché probabilmente i vostri problemi dimezzeranno!

Compagnia reciproca e benefici sociali, due gatti in casa possono regalare una tranquillità che averne uno non garantisce

I gatti sono animali noti per la loro indipendenza, la loro misteriosità e per alcuni anche per essere animali poco sociali. La verità però non potrebbe essere più diversa e diversi studi hanno appurato come i gatti abbiano bisogno di compagnia e socializzazione per essere davvero felici. La noia è, infatti, uno dei fattori che contribuisce maggiormente al malessere del nostro micio, un fattore che potrebbe portare stress e di conseguenza parecchi comportamenti poco accettati.

Un gatto che sale ovunque, getta giù gli oggetti dalle mensole o assume comportamenti poco spiegabili, e qualche volta anche autolesionistici, è certamente un gatto che soffre di stress e uno dei mezzi migliori per evitare questa condizione è proprio quella di regalargli un compagno di giochi. A volte, infatti, possono non bastare le distrazioni che offriamo per rendere il nostro gatto davvero felice, un compagno con cui sfogare i suoi istinti di gioco, lotta, scoperta e tanto altro, invece, impegnerà il vostro gatto e lo distrarrà dal compiere gli atti vandalici che molto spesso i mici domestici, soprattutto quello tenuti in appartamento, sono soliti compiere.

Il legame che può andare a crearsi tra due gatti, inoltre, può arrivare ad essere parecchio profondi e contribuirà ad una migliore stimolazione sociale e comportamentale. Anche comunicare con un proprio simile, in grado di capire e rispondere come il micio si aspetta, è un fattore determinante per migliorare il benessere emotivo e psicologico del tuo animale.

Senza dubbio adottare due gatti comporta una doppia responsabilità, doppie cure veterinarie e doppie spese, ma se sul piatto mettiamo anche il benessere psicologico del micio ed il conseguente miglioramento delle condizioni della casa che ne deriva, oltre che il miglioramento del nostro benessere psicologico per non dover più tornare a casa e ripiegare ai danni trovati, sicuramente questa scelta può diventare valida ed offrire più vantaggi che spese.

Ovviamente ogni gatto dovrebbe comunque conservare la possibilità di avere un proprio spazio privato, vista la natura territoriale di questi animali, l’equilibrio tra autonomia e integrazione sociale, ad ogni modo, sarà la scelta migliore per favorire il benessere fisico e psicologico del tuo gatto, soprattutto in caso gli impegni lavorativi dei proprietari costringano l’animale a stare solo in casa per molte ore.