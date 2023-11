Ci ignora totalmente? Perché il cane non risponde al richiamo

A volte è proprio difficile attirare la sua attenzione: ma perché il cane non risponde al richiamo e continua ad ignorarci? Tutte le cause e i rimedi efficaci.

E’ vero che il cane ha tutte le carte in regola per diventare il miglior amico dell’uomo ma è anche vero che a volte non è propenso a eseguire i comandi, anche quelli più semplici e di base. Ma perché il cane non risponde al richiamo? Lo vediamo continuare nella sua attività e ignorarci totalmente: per quanto possa essere frustrante non dobbiamo perderci d’animo. E’ fondamentale capirne le cause per trovare la soluzione più adatta al nostro problema con Fido.

Il cane non ascolta: è disobbediente?

Non solo il richiamo a venire da noi ma tutto ciò che noi gli comandiamo sembra non arrivargli proprio alle orecchie: è questione di carattere? La sua apparente disobbedienza può essere frutto di un atteggiamento dominante, da capo branco, perché da sempre questi animali sono stati abituati a identificarsi come tali all’interno del loro branco.

Tuttavia la convivenza con l’essere umano ha portato il cane a vedere nel proprio padrone il capo, la guida da seguire, di cui fidarsi e soprattutto a cui obbedire. Se però non esegue i suoi comandi è possibile che l’errore sia da parte nostra, come vedremo a breve. A volte si tratta anche di una questione di razza: ad esempio il Levriero Afgano pare essere tra gli esemplari più testardi al mondo!

Il cane non risponde al richiamo: cause possibili

Se il nostro Fido tende ad ignorare ogni nostro richiamo ad avvicinarsi è probabile che la causa dipenda dal padrone stesso, anche se a volte non è sempre da colpevolizzare l’umano. Iniziamo infatti a precisare che l’istinto del cane, soprattutto quello da caccia, è di inseguire la sua preda e di ignorare qualsiasi altra ‘distrazione’ che lo porti lontano dal suo intento.

Allo stesso modo può essere una questione di tempo: magari non abbiamo avuto ancora modo di instaurare con il nostro animale un’intesa tale da fargli capire che il capo è l’umano, che di lui può fidarsi e deve affidarsi. Infatti il cane non riesce a capire che spesso il nostro richiamo ha lo scopo di allontanarli da una situazione di pericolo o di potenziale rischio per la loro incolumità. Ma quando le cause dipendono dall’uomo?

Quando la colpa è dell’umano…

Talvolta dovremmo fare un ‘mea culpa’ e ammettere che ci sono state delle falle nel nostro comportamento, dovute magari all’inesperienza e all’ignoranza di certi concetti basilari nel richiamare il nostro Fido. Per i cani è fondamentale la chiarezza sia nel linguaggio sia nella frequenza stessa dei comandi: non a caso infatti lo scegliere il nome del cane è un’operazione da non prendere alla leggera.

Il nome, così come il richiamo, deve essere chiaro: dobbiamo utilizzare una parola o un suono che sia sempre lo stesso, facile da comprendere e di immediata efficacia. Inoltre non dobbiamo ripetergli il comando di seguito e non dargli più comandi contemporaneamente, perché metteremmo solo in uno stato di estrema confusione.

Altro errore potrebbe essere quello di tirarlo a noi col guinzaglio quando decidiamo di portare il cane a spasso: al cane non piace essere ‘gestito’ e manovrato come se fosse un burattino nelle nostre mani. Ama la sua libertà e noi dobbiamo rispettarla, senza ‘abusare’ del nostro posto di comando in quel momento.

Un’ultima causa del perché il cane non risponde al richiamo è perché ad esso ha associato un ricordo negativo, magari un trauma o comunque un evento non positivo: se sa che, rispondendo al richiamo, lo attenderà un rimprovero o peggio, tenderà ad ignorarlo perché lo teme, ne ha paura.

Il cane non risponde al richiamo: cosa possiamo fare?

Innanzitutto facciamo capire a Fido che, quando risponde al richiamo e torna accanto a noi, avrà una ricompensa e utilizziamo un rinforzo positivo per il cane. Attenzione a usare un tono di voce pacato, amichevole, calmo in modo da non agitarlo. Cerchiamo di evitare troppe distrazioni mentre aspettiamo che torni da noi.

Se anziché avvicinarsi, il cane scappa, non diamogli corda e ignoriamolo: se gli corressimo incontro potrebbe capire che si tratta di un gioco e invogliarlo a continuare a scappare.