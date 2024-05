È precipitato in un crepaccio e sembrava non aver via di scampo

Nessuno sa come ha fatto ad arrivare in quel posto, ma è precipitato in un crepaccio e si è salvato solo grazie ad un suo tratto fisico.

Gli escursionisti hanno spesso modo di inoltrarsi in paesaggi un po’ isolati e dimenticati dal resto del mondo. A piedi si possono raggiungere dei tratti molto nascosti e caratteristici. Ma anche gli animali possono fare la stessa cosa e spesso trovarsi poi in pericolo. Un escursionista ha trovato un animale precipitato in un crepaccio, ma l’ha visto per una sua particolarità. Altrimenti avrebbe potuto passargli vicino senza nemmeno accorgersene. Per fortuna lo ha fatto e l’animale è stato salvato, ma ecco la sua curiosa storia.

Precipitato in un crepaccio: ecco come si è salvato

Ci troviamo in un piccolo e stretto sentiero del Lookout Mountain di Phoenix in Arizona in cui un escursionista si era avventurato per trovare qualcosa di nuovo e di diverso dai soliti sentieri battuti. Ad un certo punto rimane incantato di fronte ad un luccichio. Erano due occhi color ambra che spuntavano da una roccia. Gli occhi erano di un cane.

Il cane aveva un colore che si mimetizzava perfettamente con le rocce che lo circondavano, quindi era quasi impossibile vederlo. Per fortuna i suoi occhi brillavano al sole e l’escursionista li ha notati. Si è avvicinato e ha notato che era in grande difficoltà. Sembrava non stare bene e avere bisogno di aiuto immediato.

Come era finito un cane lassù era un mistero. L’importante, ad ogni modo, era chiamare i soccorsi e l’escursionista l’ha fatto immediatamente. Due veterinari della Arizona Humane Society sono arrivati dopo un paio di ore e, nel frattempo, l’escursionista ha provato a tranquillizzare la creatura.

Gli esperti hanno scoperto che si trattava di una femmina con una ferita sul fianco, le zampe tagliate e in stato evidente di disidratazione. Dalle loro testimonianze si può sapere che era molto dolce e non dava segni di aggressività, ma al tempo stesso non voleva assolutamente spostarsi.

Così, l’hanno presa in braccio e, a turno, l’hanno portata giù dalla scogliera. Probabilmente quello sarebbe stato il suo ultimo giorno di vita, perché era evidente che fosse lì da diverso tempo. L’escursionista, però, le ha salvato la vita e adesso può avere una seconda possibilità di essere amata e accudita come merita.