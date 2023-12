Perché dare il lievito alimentare al cane? Info e consigli utili

Perché dare il lievito alimentare al cane: le ragioni per cui i proprietari lo stanno integrando nella dieta. Vediamo i benefici e le dosi.

Non è certo una novità, sono oramai anni che i proprietari di cani, somministrano lievito alimentare al proprio amico a quattro zampe.

Questo ingrediente, è ritenuto un ottimo supplemento nutrizionale che apporta tantissimi benefici per la saluta del cane.

Scopriamo, quindi quali i benefici, la somministrazione e le dosi da somministrare a Fido, ma soprattutto vediamo, perché dare il lievito alimentare al cane.

Perché dare il lievito alimentare al cane

Cos’è il lievito alimentare? Il lievito alimentare è un integratore alimentare ricavato dal lievito di birra deattivato.

Proprio perché deattivato, non è utilizzato per la panificazione né tantomeno per la preparazione di dolci.

Viene somministrato al cane, per le sue proprietà, in quanto ricco di nutrienti essenziali dalle vitamina del gruppo B ai minerali e dalle proteine agli amminoacidi.

Ecco perché, viene scelto come integratore per il cane, proprio per le capacità di favorire la crescita, per il mantenimento della massa muscolare e tant’altro.

Benefici nutrizionali

Come accennavamo il lievito alimentare è un ingrediente ricco di vitamine del gruppo B ma non la B12 che spesso viene integrata.

Le vitamine del gruppo B hanno il compito di far lavorare in modo corretto il sistema immunitario ed evitare che il cane si ammali.

Come infatti, aiutano a mantenere in salute i globuli rossi, assicurandosi che i tessuti ricevano abbastanza ossigeno.

Favoriscono il corretto funzionamento del sistema nervoso, aiutando i segnali del cervello a viaggiare nel modo corretto. Aiutnoa la digestione e il sistema immunitario del cane.

Inoltre, contiene anche zinco e selenio che aiutano a mantenere la pelle sana, riducendo la possibilità di malattie cutanee e migliorando l’aspetto dell’animale, grazie ad un mantello lucidissimo.

Migliora la digestione

Il lievito alimentare è un integratore eccellente per quanto riguarda la digestione del cane, in quanto grazie alle vitamine che possiede è in grado di far funzionare al massimo il corpo e va in aiuto ai batteri buoni presenti nell’intestino.

Questi batteri sono indispensabili, in quanto mantengono l’animale in salute e donano una buona immunità dell’intestino.

Modalità di somministrazione

Il lievito alimentare può essere somministrato al cane a seconda delle esigenze e con moderazione.

Di seguito, troverete i consigli degli esperti su come offrire il lievito al vostro cane. Ecco i consigli in generale, ma non dimenticate di consultare il vostro veterinario, prima di aggiungere o cambiare alimentazione:

aggiunto ai pasti: è possibile aggiungere il lievito ai pasti nelle dosi raccomandate;

è possibile aggiungere il lievito ai pasti nelle dosi raccomandate; come premio: potete dare un piccola quantità come premio per aver ubbidito.

Tuttavia, indipendentemente da come preferite somministrarlo o da come preferisce il cane, è fondamentale rispettare le dosi raccomandate e non eccedere.

Dosaggio e precauzioni

Se vi state approcciando soltanto ora, alla somministrazione del lievito alimentare al vostro cane, è bene farlo in modo lento e graduale, osservando le reazioni.

Inoltre, è sempre bene consultare il veterinario che potrà fornirvi dei consigli e un piano individuale per la somministrazione del lievito alimentare per il vostro cane.

Solitamente, la quantità consigliata è in base alle dimensioni, il peso e alle esigenze del cane. Assicuratevi, però che sia un lievito alimentare di qualità, affidabile e che provenga da fonti attendibili.

Infine, come già accennavamo evitate di superare le dosi raccomandate, in quanto potrebbero causare problemi gastrointestinali nel cane o effetti indesiderati.