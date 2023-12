Si può accarezzare il gatto quando dorme? Consigli utili

Si può accarezzare il gatto quando dorme? È possibile coccolarlo quando riposa profondamente? Vediamo qual i tempi e i modi.

Si può accarezzare il gatto quando dorme o è meglio lasciarlo riposare indisturbato? Questa dilemma mette in contrasto diverse opinioni in merito alle preferenze del gatto.

Il momento del riposo, per il gatto come pure per l’uomo, è un attimo di serenità che in teoria non andrebbe interrotto, ma non per tutti è così.

In questo articolo, andremo a capire se si può accarezza il gatto quando dorme. Se è una buona idea e come interpretare i segnali dell’animale accarezzato durante il sonno.

Si può accarezzare il gatto quando dorme?

Sono tanti gli amanti di questo enigmatico felino che si chiedono se accarezzarlo durante il riposo, può essere causa di piacere o di disturbo per il gatto.

Proprio perché, accarezzare il gatto che dorme è un gesto d’affetto è importante sapere quanto può dare fastidio all’animale.

Per fare ciò, è importante conoscere la psicologia dei gatti e in particolar modo del vostro gatto.

Di seguito, vi spiegheremo la natura del sonno felino, quali sono i suoi bisogni e come rispettare i suoi spazi.

Il sonno del gatto

Chiunque ha la possibilità di convivere con un gatto, sa bene quanto tempo l’animale dedichi al riposo.

Spesso il gatto, è in grado di trascorrere circa 12-16 ore al giorno a riposo. Durante questo riposo, il gatto attraversa due fasi di sonno, ovvero:

sonno leggero: nella fase di sonno leggero il gatto è cosciente e perciò pronto a reagire a qualsiasi stimolo esterno, nonostante il stato di vigilanza sia ridotto;

nella fase di sonno leggero a qualsiasi stimolo esterno, nonostante il stato di vigilanza sia ridotto; sonno profondo: durante la fase di sonno profondo, il gatto è meno suscettibile agli stimoli esterni, in quanto è molto più rilassato.

Conoscere queste due fasi è fondamentale, poiché è preferibile non toccare il gatto durante la fase di sonno profondo, poiché le sue reazioni potrebbero essere inaspettatamente aggressive, dettate dalla paura.

Molti gatti, infatti preferiscono essere accarezzati nella fase di sonno leggero e rispondere alle coccole in modo positivo.

Perciò, è bene rispettare il sonno profondo del gatto e non disturbarlo onde evitare di irritarlo o confonderlo.

Il comportamento del gatto mentre dorme

Come accennavamo, disturbare il gatto mentre si trova in uno stato di sonno profondo, dove è totalmente rilassato, può generare stress e agitazione nell’animale.

Perciò, è opportuno non accarezzare il gatto quando dorme e rispettare il suo sonno rigenerante.

Pertanto, è consigliabile osservare i segnali che l’animale mostra con il corpo, quando è in uno stato di sonno profondo, come ad esempio, una respirazione regolare e profonda o il raggomitolarsi per conservare il calore.

Quando è possibile accarezzare il gatto che dorme?

Ci sono situazioni, dove è possibile accarezzare il gatto che dorme, in particolare se è stesso l’animale ad avvicinarsi a voi sul divano.

Questo potrebbe essere un comportamento di condivisione del sonno e una richiesta di coccole. Provare infondo non costa nulla.

Ecco altre circostanze dove si può accarezzare il gatto quando dorme:

comportamento rilassato: quando il gatto mostra di essere a suo agio e rilassato , si posiziona accanto o assume una comoda posizione sul tappeto, potrebbe essere predisposto alle coccole;

, si posiziona accanto o assume una comoda posizione sul tappeto, potrebbe essere predisposto alle coccole; conoscenza delle preferenze del gatto: essendo i gatti dei singoli individui, non sempre ciò che piace ad uno può piacere all’altro. Perciò, se sapete che il vostro gatto generalmente gradisce le coccole durante il sonno, allora procedete pure;

gatto socievole: un gatto socievole accetterà senza riserve le coccole del suo proprietario mentre un gatto più aggressivo o agitato non gradirà di essere accarezzato;

del suo proprietario mentre un gatto più aggressivo o agitato non gradirà di essere accarezzato; sonno leggero: durante la fase di sonno leggero, come abbiamo già spiegato, il gatto si trova in uno stato di dormiveglia che la carezza non gli suscita paura, sempre che sia un tocco dolce e delicato.

Rispetto per il sonno del gatto

Il gatto, come del resto l’uomo, dedica delle ore al sonno per recuperare le energie distribuite durante il giorno.

Perciò, disturbare il sonno del gatto, che non gradisce le carezze mentre dorme, potrebbe non essere una buona idea e influire negativamente causando stress e ansia nel gatto.

Sappiate che il rispetto degli spazi e delle sue esigenze contribuiscono a creare un ambiente confortevole e sicuro per l’animale tanto da dormire molto più rilassato.