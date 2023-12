A Natale vuoi regalare un cucciolo? Dovresti pensarci su, non è una buona idea!

Arriva il Natale ed è tempo di regali, un animale però non è la scelta giusta nella maggior parte dei casi

Ormai ci siamo quasi ed è arrivato il momento per molte persone di pensare ai regali di natale, per non sbagliare sono tante le ipotesi in ballo ma, a seconda di chi sia il destinatario, dovresti pensare bene a questa scelta ancora di più se l’idea è quella di regalare un cucciolo. Sono diversi i fattori da considerare, in primo luogo quello che un essere vivente ha bisogno di attenzioni, motivo per cui la scelta di intraprendere questo percorso resta sempre piuttosto soggettiva, in secondo luogo, poi, bisogna tenere a mente che un essere vivente non è un oggetto, mercificare una vita non è dunque mai una buona idea, soprattutto per l’insegnamento che si vuole dare, ma non sono solo questi i motivi per cui a Natale forse è meglio non scegliere di regalare un cucciolo.

Niente cani per Natale, i cuccioli regalati spesso sono quelli che finiscono per cambiare padrone!

Alcune volte si pensa di conoscere una persona davvero a fondo, tanto a fondo da poter addirittura azzardare nel fare una scelta importante come quella di regalare un cucciolo. Tale scelta tuttavia può cambiare davvero la vita di una persona che una volta aver accettato un cucciolo diventa automaticamente costretta a farsi carico di grosse responsabilità. Il primo fattore è il tempo da dedicare all’animale, un tributo importante che non tutti possono permettersi, ma anche il fattore economico non è così trascurabile.

Accogliere un animale in casa significa farsi anche carico delle spese veterinarie, di toelettatura, per gli alimenti ma anche per la pulizia della casa, visto che un animale sicuramente renderà questa più sporca di prima. Una scelta del genere non può mai essere presa da una terza persona, motivo per cui regalare un cucciolo a Natale nella stragrande maggioranza dei casi non è una buona idea.

Quando si tratta di un bambino, magari nostro figlio, la questione cambia leggermente ma anche in questo caso le riflessioni sono d’obbligo. Anche se la scelta di regalare un cucciolo in questo caso diventa una nostra responsabilità, quindi siamo ben consapevoli dei doveri che ne conseguono, il messaggio che passa al bambino è altrettanto importante e da tenere in considerazione. I bambini, infatti, ricevono solitamente oggetti che entro poco finiscono nel dimenticatoio, associare il cane ad uno di questi tanti oggetti diventa dunque facile e di sicuro non è questo l’insegnamento che noi vorremmo impartire.

La valutazione dello stile di vita e del cambiamento che un cane può portare in questa è sempre difficile da prendere, tuttavia finché siamo noi a scegliere il nostro destino non ci restano scuse o attenuanti. Regalare un cane fornisce invece una sorta di halibi pericoloso al soggetto che riceve il regalo, questo può sempre dire a se stesso che “in fondo io non lo volevo“, con la conseguenza che a soffrire sarebbe l’incolpevole animale.

Senza dubbio un cane porta però gioia ed allegria, la scelta di adottarne uno quindi non è da demonizzare, il momento in cui farlo e come questo accade potrebbe però fare la differenza. Se abbiamo questo desiderio e volessimo fare un regalo a noi stessi questa scelta potrebbe essere perfetta, una scelta in grado di farci ricordare per sempre il Natale in cui abbiamo accolto in casa il nostro angelo peloso, qualora dovessimo scegliere per altri, tuttavia, il consiglio è sempre quello di optare per un regalo diverso.