Paperissima Sprint cita la d’Urso, ma viene scambiata per la Panicucci

A quasi due mesi dalla fine di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso è ‘riapparsa’ a Mediaset a Paperissima Sprint. Il programma di Antonio Ricci infatti ha mandato in onda due immagini della conduttrice. Ma andiamo con ordine e…



Il 2 giugno è andata in onda l’ultima puntata di Pomeriggio 5 e Barbara d’Urso ha salutato il suo amato pubblico dando appuntamento a settembre. La conduttrice poi non è stata riconfermata al timone del suo programma e in un’intervista a La Repubblica ha dichiarato: “Cosa provo adesso? Dolore e anche sgomento. Ma la cosa che mi rattrista di più è che non mi hanno dato la possibilità di salutare come si deve il pubblico che mi segue. Poi con il loro comunicato hanno fatto credere che io fossi d’accordo con la decisione presa. La verità è che io non ho concordato nulla di ciò che è stato detto“. Carmelita poi si è rivolta ai suoi follower di Twitter: “Purtroppo non ho potuto salutarvi come volevo, ma sono qui adesso per dirvi grazie di cuore. Grazie a tutti voi, al mio pubblico, ai miei fan e anche a chi non mi segue, ma ha voluto dimostrarmi solidarietà. Col cuore, a tutti voi va la mia gratitudine. E non finisce mica qui“.

Barbara d’Urso, la sua immagine appare a Paperissima Sprint.

Ieri sera Barbara d’Urso – con sorpresa di molti telespettatori – è stata citata a Paperissima Sprint durante un quiz del Gabibbo. Il celebre pupazzo rosso ha mostrato le foto di alcuni personaggi famosi quando erano bambini e tra questi c’era anche baby Carmelita. Il Gabibbo ha dato un indizio importante: “Guardate bene questa, si tratta di una bellissima bambina. Lei è una famosa presentatrice ed è una che fa le cose col cuore“. Valentina Corradi ha premuto il pulsante ed ha risposto: “Per me è Federica Panicucci“.

Vittorio Brumotti invece ha indovinato: “Te lo dico io chi è lei! Si tratta di Barbara d’Urso“.