Sinead O’Connor è morta, aveva 56 anni

Sinead O’Connor è morta. La cantante irlandese aveva 56 anni ed è morta dopo una lunga battaglia contro i suoi problemi mentali, anche se non sono chiare le dinamiche.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato dieci album, ma la maggior parte delle persone la conosce grazie al brano Nothing Compares 2 U, singolo hit del 1990. La O’Connor nel 2018 si è convertita all’Islam adottando il nome di Shuhada’ Davitt, mentre lo scorso anno ha dovuto affrontare il suicidio del figlio Shane.

L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla televisione irlandese, la RTÉ, che ha diffuso un comunicato della famiglia:

“Le malattie mentali sono come le droghe, sono uno stigma. Le persone dovrebbero amarti, ma ti trattano male“, aveva detto nel 2017.

“Questo tweet è per annunciare il mio ritiro dai tour e dal lavoro nel mondo della discografia. Sono invecchiata e sono stanca. Quindi è tempo per me di appendere le scarpette al chiodo e di farmi da parte, avendo davvero dato tutto me stesso. ‘No Veteran Dies Alone’ nel 2022 sarà il mio ultimo disco. Non ci saranno tour o promozione. Nessuna esibizione promozionale del disco.

Tutti gli spettacoli che erano originariamente fissati per il 2020, riprogrammati al 2021 e poi al 2022 verranno ritirati. Perché questa soldatessa è invecchiata prima del covid.

Questa non è una brutta notizia. È una bellissima notizia. Una saggia guerriera sa quando arriva il momento di ritirarsi. Sono stati quarant’anni di viaggio. Ora bisogna realizzare altri sogni“.