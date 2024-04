Paolo Bonolis si defila dai papabili conduttori di Sanremo 2025: “Resto a Mediaset un altro anno”

Chi condurrà la prossima edizione del Festival di Sanremo dopo l’addio di Amadeus? Fra i nomi papabili era sbucato anche quello di Paolo Bonolis che ha però smentito fra le pagine del Corriere della Sera. Una smentita netta e chiara. “Sanremo 2025? No. Avevo promesso a Pier Silvio Berlusconi che avrei fatto un’altra stagione di Avanti un Altro e sono una persona di parola, resto a Mediaset un altro anno“.

Con Paolo Bonolis fuori dai giochi tutti gli occhi sono di nuovo puntati su Carlo Conti che in una recente intervista, nonostante non si sia mostrato entusiasta nell’ipotesi di doverlo rifare, ha aperto le porte a un suo eventuale quarto Festival di Sanremo.

“Di Festival di Sanremo ne ho fatti tre uno più divertente dell’altro. Se ne fari un altro? Staremo a vedere. ‘Chi vuole esser lieto, sia, di doman non c’è certezza‘, come disse un mio illustre concittadino. Io dico ‘mai dire mai‘ come qualsiasi altro programma, sia chiaro”.

Tuttavia, nonostante il mancato entusiasmo, sotto-sotto ci sta già pensando un po’.

“Non ripristinerei la gara ad eliminazione a Sanremo. È una delle cose più giuste fatte da Amadeus: è una gara ed è giusto che arrivino tutti fino alla fine. La tensione dell’eliminazione non è più l’elemento più importante del Festival”.

In questi giorni si era parlato addirittura di Mina (non come conduttrice, ovviamente, ma come direttrice artistica); mentre Antonella Clerici a Belve ha smentito qualsiasi voce su un possibile ritorno: “Non me lo ha chiesto nessuno, lo hanno chiesto a Carlo Conti ma non a me. Peggio per loro“.

Carlo Conti ha condotto tre edizioni del Festival di Sanremo, dal 2015 al 2017. In quegli anni hanno vinto: Il Volo (con Grande Amore); gli Stadio (con Un Giorno Mi Dirai) e Francesco Gabbani (con Occidentali’s Karma).