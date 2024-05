Pamela Prati, inconveniente a un evento: “Successo sotto gli occhi di tutti”

Nei giorni scorsi Pamela Prati ha ricreato la sua iconica uscita di scena dal Grande Fratello Vip, quando sbattendo la porta rossa della casa di Cinecittà disse: “No, non mi potete più riprendere. Come funziona qui? Chiamatemi un taxi!”. La stella del Bagaglino infatti è finita sulle pagine del settimanale Chi proprio perché avrebbe lasciato un evento montano a Roma in modo molto particolare. Stando a quello che si legge nella rubrica Chicche di Gossip, la cantante di Que Te la Pongo si sarebbe presentata ad un party al quale non era stata invitata, l’organizzatrice le avrebbe comunque detto che poteva tranquillamente entrare, ma lei se ne sarebbe andata… in taxi.

“‘Chiamatemi un taxi!’. Ricordate la celebre frase pronunciata da lei al Grande Fratello Vip del 2016, diventata un tormentone e poi anche una canzone? Ebbene, la showgirl lo ha rifatto, ha richiamato un taxi. La donna si è presentata a un evento mondano a Roma pretendendo di parlare con l’organizzatrice perché non era stata invitata. – si legge sul settimanale Chi – Quando quest’ultima si è palesata e ha detto all’ex vippona che non c’era alcun problema e sarebbe potuta entrare, la star del GF Vip per tutta risposta ha girato le spalle ed è andata via, è successo sotto gli occhi di tutti… ed è accaduto su un taxi, naturalmente”.

Sarà tutto vero? Qual è l’evento in questione? Chi ha osato non mandarle l’invito? Solo la nostra amata diva potrà svelare questo mistero.

Pamela Prati deve vincere le selezioni di San Marino perché questa cosa che lei possa presentarsi davanti all’Europa con una canzone dedicata al GFvip 7 deve diventare realtà pic.twitter.com/rUuOrq5DjY — Paola. (@Iperborea_) February 19, 2023

Pamela Prati e il compleanno di Valeria Marini.

Qualcuno potrebbe anche pensare che ‘l’evento mondano’ citato da Chi sia il compleanno di Valeria Marini (la festa c’è stata solo pochi giorni fa), ma probabilmente non è così. Secondo Radio 105 infatti in quell’occasione l’interprete di Menealo era invitata, ma non si è presentata.