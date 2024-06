Famosa conduttrice verso Ballando con le Stelle: “Amo le avventure”

Milly Carlucci è alla ricerca dei vip per la nuova edizione di Ballando con le Stelle (qui il primo concorrente ufficiale) e adesso è arrivata una candidata perfetta. Una famosa conduttrice si è detta pronta a scendere in pista nello show di Rai Uno. In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv Roberta Capua ha rivelato che parteciperebbe volentieri a Ballando con le Stelle. Nulla da fare per i reality, Alfonso Signorini e Vladimir Luxuria possono anche non chiamare, perché Roberta non cederà mai: “Devo dire che lo farei volentieri. Sono curiosa e mi piacciono le avventure e fare cose inusuali e poi a chi non piace ballare? Quindi dico sì. I reality? No, ecco, quelli non fanno per me“.

Roberta Capua, la famosa conduttrice è fan di Ballando.

Solo lo scorso ottobre Roberta Capua ha svelato di essere una fan di Ballando con le Stelle. La famosa conduttrice in passato vedeva il programma di Milly Carlucci anche in compagnia di suo figlio adolescente (che adesso però ha altri gusti e guarda solo TikTok e Netflix).

“Se oltre a fare tv la guardo anche? Sì, guardo un po’ di tutto perché sono curiosa. Per fortuna rispetto al passato, quando l’appuntamento con quel dato programma era fisso, ora è più semplice. RaiPlay per me è una piattaforma preziosa perché mi permette di recuperare quello che ho perso. Se c’è qualche programma che riesco a guardare insieme a mio figlio adolescente? Macché! Leonardo ha quasi 16 anni e al momento non se ne parla proprio. Quando era più piccolo magari guardavamo insieme “Ballando con le stelle” o “Tale e quale show”, adesso invece per lui esistono solo TikTok e le piattaforme. Quali sono gli show di qualità? Deve essere un programma che, quando entra nelle case della gente, lo fa in punta di piedi e per raccontare qualcosa che abbia un senso e che, magari, offra qualche spunto di riflessione. Io amo la tv del racconto e delle grandi interviste, anche a persone comuni purché abbiano qualcosa di interessante da dire”.