Linda, Edoardo, Karina, Dario e Artur chi lascia L’Isola: i sondaggi

Decima puntata de L’Isola dei Famosi, la finale è alle porte e questa volta al televoto sono finiti ben cinque naufraghi: Dario Cassini, Edoardo Franco, Karina Sapsai, Artur Dainese e Linda Morselli. Le due nuove arrivate sono andate in nomination per dei giochi (la catena di salvataggio e la scelta del vincitore del Girarrosto, Edoardo Stoppa), mentre gli altri sono stati votati dal gruppo e dalla nuova leader, Matilde Brandi.

Chi sarà costretto ad abbandonare definitivamente Cayo Cohinos? Il televoto si chiuderà domenica pomeriggio alle 15:00 (la puntata sarà quindi registrata), ma andiamo a vedere cosa dicono i sondaggi. Stando alle preferenze degli utenti su forum, siti e social, possono stare tranquilli Artur Dainese e Edaordo Franco, mentre dovrebbe uscire uno tra i nuovi arrivati, il più a rischio sembra essere il comico Dario Cassini.



Le nomination, il recap di Mediaset Infinity.

“Il primo ad effettuare la propria scelta è Samuel. Il ballerino decide di fare il nome di Artur in quanto non è riuscito a stringere un rapporto d’amicizia con lui. Aras sceglie di mandare in Nomination Alvina. Infastidita per quanto accaduto nel corso delle giornate precedenti a causa del fuoco, Karina penalizza Khady. – si legge sul sito de L’Isola dei Famosi – Quest’ultima, invece, fa il nome di Dario.

Dario, così come Linda, manda in Nomination Artur. È il turno di Alvina la quale – così come Artur – sceglie di fare il nome di Dario. Edoardo fa il nome di Khady: crede che lei stia attuando varie strategie per arrivare in finale. “Io non mi fido di lei”.

Anche per la Leader Matilde è giunto il momento di effettuare la sua scelta. La Naufraga decide di penalizzare Edoardo. Pur avendo a disposizione l’amuleto magico, lo chef decide di non utilizzarlo e accetta la sfida”.