Ma tutti la chiamano Gilla, Signorina Gilla.La maestra Gilla è arrivata a Borg…

Ma tutti la chiamano Gilla, Signorina Gilla.

La maestra Gilla è arrivata a Borgo di Dentro per sfuggire alle bombe che martoriavano la sua Genova, e come tanti giovani ha combattuto e ha rischiato la vita, scommettendo sulla costruzione di un futuro migliore che altri compagni non vedranno.

Ma ora non vuole pensare a quello che la guerra le ha tolto, e le ventitré allieve di quinta elementare che ha di fronte sono una ragione sufficiente per tenere a bada la tristezza.

“Aggiustare l’universo”, Raffaella Romagnolo