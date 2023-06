Padre di Justin Bieber fa infuriare la comunità LGBTQ con un post assurdo

Il mese del Pride non è fatto solo di sfilate, rivendicazioni di diritti, celebrazioni e ricordo delle battaglie fatte (e punto della situazione su quelle da portare avanti), ma anche di dichiarazioni più o meno imbarazzanti di chi fatica ad ammettere la propria omofobia. L’ultimo a vomitare un’assurdità è stato il padre di Justin Bieber. Jeremy Bieber poco fa ha pubblicato una storia Instagram davvero singolare: “Questo mese non dimenticate di ringraziare una persona etero per la vostra esistenza“. Evidentemente il signore in questione dimentica che esistono le famiglie arcobaleno e che anche lesbiche e omosessuali sono capaci di dare la vita.

Il padre di Justin Bieber: “Celebriamo le famiglie”.

Non contento il padre della popstar ha anche pubblicato un tweet in cui chiede di celebrare le famiglie e dichiara che le nuove generazioni glorificano cose allucinanti.

“Dobbiamo celebrare le famiglie. Sapete, sono il motivo per cui siamo tutti qui! Le cose che questa generazione glorifica sono assurde! La famiglia non è una cosa importante, la famiglia è tutto, la famiglia è amore”.

Di allucinante e assurdo qui vedo solo le sue dichiarazioni.

Justin Bieber’s dad, Jeremy, posts offensive LGBTQ message: “Don’t forget to thank a straight person this month for your existence.” pic.twitter.com/IexgcEKVLi — Pop Crave (@PopCrave) June 7, 2023

Justin Bieber e l’invito a un fan gay.

Nel 2018 un fan di Justin ha parlato con il cantante dei problemi che ha avuto nella sua chiesa: “Sto cercando un luogo che sia accogliente, nei confronti di tutti. Ho scoperto la mia diversità non troppo tempo fa. Quindi, sto cercando di trovare un luogo di pace. Nessuno è gentile. Tutti, in fondo in fondo, sono così omofobi“.

Bieber si è detto davvero dispiaciuto e ha invitato il fan a frequentare una delle messe della sua chiesa (la Churchome): “Sì, questa cosa mi distrugge. Mi dispiace tantissimo per te. Questo non va bene», ha detto Bieber. «Se per caso volessi venire a uno dei servizi di questa chiesa, tutti loro saranno felici di averti. Ci piacerebbe averti qui con noi, sei più che benvenuto, quando vuoi“.