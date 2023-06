Manuel Galiano contro Giulia Cavaglià: “Cosa ha fatto dopo la scelta”

Giulia Cavaglià qualche giorno fa ha pubblicato una storia iper trash sul suo fidanzato, Federico Chimirri: “Ho appena scoperto che il mio ragazzo mi tradisce. Quindi sì, ci siamo lasciati. E gradirei non avere alcuna domanda sull’accaduto“. A commentare le parole dell’ex tronista è arrivato il suo ex fidanzato, Manuel Galiano, che oggi su Instagram ha scritto: “Come al solito stai facendo massacrare l’ennesimo ragazzo per metterti in bella mostra. Quando ‘sta volta, se io facessi vedere degli screen, mi sa che da vittima diventeresti la carnefice“.

Manuel Galiano sulla sua ex: “Mi ha detto che amava un altro”.

Poco fa Manuel Galiano è entrato in una room di Twitter ed è fatto una rivelazione su Giulia. Pare infatti che la Cavaglià dopo la scelta gli abbia rivelato di amare un altro ragazzo.

“Ma poi dopo la scelta sono andato a casa sua e mi ha detto ‘non ti amerò mai perché io sono innamorata di un altro’. Poi ognuno ha i suoi modi di far parlare di sé, certi influencer trovano queste cose, io farei altro. Se io voglio entrare al GF posso cercare di far parlare con altre cose. Sì se mi chiamano per il GF vado di sicuro. Di sicuro potrei creare un sacco di dinamiche divertente, non Starei fisso sul divano. Sarei un giullare e farei ridere. Un po’ com’è nella vita reale. Poi se mettono pepe con me possono farlo, anche il peperoncino. Se mi sono frequentato con la dama Roberta Di Padua? No assolutamente non c’è stato nulla. Giulia è amica di Deianira e Antonella. Antonella chiamava i paparazzi per fare i gossip con Chiofalo. Queste cose me le hanno dette proprio i paparazzi. Però non conosco la ragazza di persona. Se ora Deianira mi manderà fulimini e saette? Sono pronto è giù successo, ma la verità vince sempre”.

oddio maui ha appena detto che subito dopo la scelta è andato a casa di giulia e lei gli ha detto “io non ti amerò mai perché sono innamorata di un altro”, sta spillando su T U T T O — Paola. (@Iperborea_) June 7, 2023