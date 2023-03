Oriana Marzoli, parla il suo ex: “Signorini mi ha chiamato”

Ivan Gonzalez – ex di Oriana Marzoli – sarebbe dovuto essere uno degli ex fidanzati ad entrare in corsa al Grande Fratello Vip insieme a Martina Nasoni, Matteo Diamante, Ivana Mrazova e Gianluca Benincasa, ma alla fine non ha mai varcato la porta rossa.

A differenza di Gianluca Benincasa (la cui partecipazione è stata bloccata dalla famiglia di Antonella Fiordelisi presentando una denuncia alla Procura), Ivan Gonzalez ha deciso di sua spontanea volontà di non partecipare. Lo ha confessato oggi su Instagram.

“Colgo l’occasione per rispondere a tutti coloro che mi fanno domande su questo argomento: non sto seguendo il GF Vip, è vero che mi hanno chiamato molto per entrare come concorrente in questa edizione. Ho già vissuto l’esperienza una volta e per il momento ho deciso di non fare più reality. Il mio posto è dove sono ora”.

Ivan Gonzalez è un modello spagnolo che ha basato la propria carriera sui reality e gli show televisivi. Da Uomini e Donne (sia versione spagnola, che versione italiana), al Grande Fratello Vip passando per Supervivientes, Temptation Island, fino a La Casa Fuerte, reality a cui ha partecipato proprio in coppia con Oriana Marzoli.

Ivan Gonzalez vuole diventare padre.

L’ex gieffino vuole essere certo di poter avere dei figli: “Adesso penso spesso che mi piacerebbe avere un figlio in futuro. E anche su questo ho mille dubbi che non mi lasciano libero. Questa domanda mi gira in testa e non smetto di pensarci: ‘riuscirò a diventare padre?’. Spero non ci siano problemi in questo. per adesso non è mai successo che una donna mi abbia detto di essere rimasta incinta. Adesso però voglio una risposta a questo quesito“.