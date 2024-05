Holden, duro colpo dalle anticipazioni di Amici: Lorella interviene

Le anticipazioni della settima puntata del serale di Amici sono già trapelate, ma una cosa che è probabilmente passata inosservata è il guanto di sfida fra Holden e Mida. Un guanto che è stato vinto a tavolino dal secondo perché il primo…non ha preparato il brano. Un duro colpo per colui che tutti indicano come il vincitore annunciato.

Anticipazioni di Amici: allievo eliminato, le sfide e gli ospiti della serata https://t.co/vjRIhLkJcB — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 2, 2024

Holden, infatti, non avrebbe preparato il guanto di sfida sulla creatività per mancanza di tempo. Dalle anticipazioni di SuperGuidaTv si legge: “non è riuscito a preparare il brano perché doveva fare l’EP. Ha lavorato sul suo brano fino alle 6 di mattina e non ha potuto preparare il guanto. Si è accesa qui una discussione con Lorella Cuccarini“. Lorella è la professoressa di Mida e non è quindi da escludere che le sue ire siano state rivolte nei confronti di Holden, allievo di Rudy Zerbi.

Holden, quanto ci mette a incidere una canzone?

Le tempistiche creative del cantante sono già state oggetto di dibattito in un’intervista che ha rilasciato prima di entrare ad Amici. “Diciamo che il tempo è variabile e dipende dalle canzoni. Nel caso di ‘Butterfly’ ho impiegato solo un giorno, per altri brani anche cinque. Ci tengo a perfezionare le tracce e spesso mi faccio prendere la mano. La musica non ha regole“.

La passione per Avicii

“Mi sono avvicinato al mondo della musica prima in punta di piedi e poi mi ci sono buttato. Sicuramente Avicii è il mio modello artistico, però non mi soffermo su un solo genere musicale. Sono curioso: mi piace esplorare, spaziare, avvicinarmi a tutto ciò che attira la mia sensibilità, per questo non mi fermo mai, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire”.

Nel 2014, quattro anni prima della sua scomparsa, Holden espresse pure il desiderio di duettare con Avicii. “Ci sono tanti artisti a cui mi ispiro: Afrojack, Tiesto, Martin Garrix. Sono tutti artisti che influenzano la mia musica. Potrei citarne molti altri, tra cui Zedd e Hardwell, però il mio sogno sarebbe collaborare con Avicii. Lui è il mio modello artistico in assoluto“.