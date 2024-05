si scopre tutto solo ora

Molti telespettatori hanno notato come Maria De Filippi sia spesso dalla parte del corteggiatore di Ida Platano, Mario Cusitore. La donna lo ha difeso in svariate occasioni, motivo per cui sarebbe insorto questo dubbio. Che cosa sta succedendo?

Ecco il dettaglio che ha fatto nascere l’ennesima polemica sulla questione.

Uomini e Donne, l’atteggiamento di Maria De Filippi verso Mario Cusitore

Mario Cusitore è diventato famoso prendendo parte all’ennesima edizione di Uomini e Donne. L’uomo si è infatti recato in trasmissione per corteggiare Ida Platano, anche se il loro rapporto non si è evoluto nella maniera migliore.

Pare infatti che l’uomo sia stato segnalato diverse volte in quanto avrebbe visto molte donne fuori dalla trasmissione. Ida sarebbe perfino arrivata ad eliminarlo a causa dei suoi atteggiamenti, ma Maria De Filippi sembra pensarla molto diversamente da lei.

In molti hanno notato come la padrona di casa sia spesso portata a difendere il corteggiatore della Platano, quasi avesse una preferenza nei suoi confronti. Si tratta di una casualità oppure dietro a tutto questo c’è un motivo più che specifico?

Il rumor che fa parlare la gente: riguarda Mario e Maria

A tal proposito alcuni fan molto accaniti del programma avrebbero deciso di dire la loro in merito a questa faccenda del tutto inaspettata. Maria, infatti, si è sempre dimostrata una donna super partes che molto difficilmente si schiera dalla parte di qualcuno.

L’indiscrezione è stata lanciata dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale avrebbe fatto una scoperta davvero molto interessante. Pare infatti che Mario lavori con una donna che ha davvero molti legami con la conduttrice del talk show.

Ci riferiamo ad Adriana Petro, la quale conduce diversi programmi radiofonici e spesso si è recata ad Amici per promuovere i singoli degli allievi della scuola. La donna potrebbe quindi salvaguardare Mario per non danneggiare i suoi rapporti con questo mondo?