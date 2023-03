Drag Race Italia: confermata la terza stagione (ma non su RealTime)

La terza stagione di Drag Race Italia è stata ufficialmente confermata con tanto di apertura di casting, ma questa volta non andrà in onda su Discovery+ e successivamente su RealTime, bensì su Paramount+.

#DragRaceItalia torna con una nuova fantastica stagione e i casting sono finalmente APERTI! 👑🇮🇹 Se pensi di essere proprio tu la nuova Italia’s Next Drag Superstar, invia subito la tua candidatura a dragraceitalia@ballandi.com !

Hai tempo fino al 27 marzo per iscriverti! ✨ pic.twitter.com/tzFTAUDdqI — Drag Race Italia (@dragraceit_real) March 22, 2023

Che RealTime non fosse più interessata a Drag Race Italia è stata una notizia che ha fatto molto parlare nei mesi scorsi, lo stesso Giuseppe Candela su Dagospia aveva parlato di programma “a rischio” dopo i numeri non entusiasmanti della stagione due.

“Con l’arrivo della Warner a Discovery è cambiato il vento. E i numeri sono numeri. […] Il pompatissimo Drag Race sarebbe a rischio, i primi dubbi già sulla realizzazione della seconda edizione e per la terza la strada sarebbe tutta in salita”.

Ma quando RealTime ha scaricato Drag Race Italia, Ballandi – la casa di produzione del reality show – non c’ha messo molto a trovare un’altra rete disposta a mandarlo in onda. E così è arrivato Paramount+ che già vanta nel proprio portfolio Queen Of The Universe, uno spin off che vede nel cast anche l’italiana Aura Eternal.

Drag Race Italia, nessuna replica su RealTime per la terza stagione

La terza stagione di DRI dovrebbe tornare in autunno su Paramount+, mentre le prime due potrebbero restare nel catalogo di Discovery+ ancora per un bel po’. Quel che è certo è che non ci sarà nessuna replica televisiva su RealTime: chi vorrà vedere DRI stagione 3 deve pagare.

Drag Race Italia 1 | Ascolti su Real Time nel 2022

1^ puntata: 353.000 telespettatori, 1,5% di share

2^ puntata: 284.000 telespettatori, 1,2% di share

3^ puntata: 280.000 telespettatori, 1,1% di share

4^ puntata: 332.000 telespettatori, 1,4% di share

5^ puntata: 293.893 telespettatori, 1,19% di share

6^ puntata: 277.000 telespettatori, 1,2% di share

Drag Race Italia 2 | Ascolti su Real Time nel 2023

1^ puntata: 253.000 telespettatori, 1,2% di share

2^ puntata: 249.000 telespettatori, 1,8% di share

3^ puntata: 184.000 telespettatori, 0,9% di share

4^ puntata: 217.000 telespettatori, 1,7% di share

5^ puntata: 189.000 telespettatori, 0,9% di share

6^ puntata: 182.000 telespettatori, 1,4% di share

7^ puntata: 210.000 telespettatori, 1% di share

8^ puntata: 196.000 telespettatori, 1,5% di share