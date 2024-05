Angelina Mango, le prove dell’Eurovision: con lei anche un’ex ballerina di Amici

L’Eurovision Song Contest 2024 prenderà il via il prossimo 7 e il 9 maggio con le semifinali e si concluderà sabato 11 maggio con la finale in diretta su Rai1. A rappresentare il nostro Paese sarà, come già sappiamo, Angelina Mango con La Noia, singolo uscito anche in lingua spagnola con Alvaro De Luna.

Oggi in quel di Malmo si sono tenute le prove ufficiali della manifestazione e dalle foto pubblicate si può già capire un po’ il mood della sua esibizione che condivide con cinque ballerine. Fra loro anche Valentina Vernia, ballerina dell’edizione 2019 di Amici di Maria De Filippi (quella vinta da Alberto Urso).

“Quando sono arrivata avevo paura di tutto. Ora sono più serena dopo aver provato con le ballerine. Non vedo l’ora di salire sul palco: voglio godermela al di là di tutto. Non penso alla competizione, ma alla manifestazione in se: l’Eurovision è la celebrazione dell’unione e della musica. Questo è il punto di forza della kermesse. […] Mecnun [il coreografo, ndr] mi piace perché mette tutto se stesso nel lavoro, è professionale e gentile. Ha creato una coreografia bellissima. E’ un onore lavorare con persone del genere”.

🇮🇹 Are you feeling some ‘noia’? Then delight yourself with Italy’s glorious staging!

🌹 A queen surrounded by roses and lace, @angelinamango_ is BRINGING IT to the #Eurovision stage

📸 Sarah Louise Bennett/Corinne Cumming (EBU)#Eurovision2024 #ESC2024 #Malmö #UnitedByMusic pic.twitter.com/oAMD5qltxl

— wiwibloggs (@wiwibloggs) May 2, 2024