Chiusura anticipata e cambio programmazione per L’Isola dei Famosi?

Tra ritiri, infortuni, un’espulsione e gli ascolti non proprio esaltanti, L’Isola dei Famosi 18 non naviga in buone acque. Come previsto, da due settimane c’è stato lo stop al doppio appuntamento settimanale, non ci sono state infatti le puntate del giovedì (che il mese scorso hanno registrato, visto che la Palapa era occupata da Supervivientes) e adesso sembra che anche l’appuntamento del lunedì verrà spostato. Stando ai listini di Publitalia per seguire le avventure dei naufraghi dovremmo sintonizzarci su Canale 5 il martedì sera. Il lunedì invece andrà in onda il nuovo programma condotto da Michelle Hunziker, Io Canto Family. A tutte queste novità si è aggiunta l’indiscrezione sulla presunta chiusura anticipata del reality condotto da Vladimir Luxuria.

Dal partire dal 13 maggio, la nostra @_AnnaTatangelo_ farà parte della giuria di “Io Canto Family” in onda su canale 5 alle 21.30! Il programma sarà condotto da @m_hunziker! Pronti per questa avventura? Noi non vediamo l’ora! 😍#annatatangelo #iocantofamily pic.twitter.com/wncQVe6Hbi — annatatangelofanclub_ (@ATFANCLUB_) April 30, 2024

Chiusura anticipata per la nuova Isola dei Famosi?

Oltre ad aver rivelato i due personaggi contattati da L’Isola dei Famosi (e che hanno rifiutato di diventare naufraghi), Gabriele Parpiglia ha anche aggiunto che la nuova Isola dovrebbe giungere al termine tra quattro puntate. Considerando il cambio di programmazione la finale a questo punto potrebbe andare in onda il 28 maggio. C’è chi parla di chiusura anticipata perché stando alle notizie circolate al debutto de L’Isola dei Famosi 18, il programma avrebbe dovuto avere dodici puntate, l’ultima delle quali in onda il 10 giugno.

Con solo quattro puntate mancanti anche è possibile che non arrivino nuovi naufraghi a Cayo Cochinos.

Se davvero L’Isola 18 terminerà il 28 maggio, sarà anche la più corta insieme a L’Isola dei famosi 10 del 2015. L’edizione più lunga (con 99 giorni) invece è stata quella del 2022, condotta da Ilary Blasi e vinta da Nicolas Vaporidis, seguita da quella del 2018 presentata da Alessia Marcuzzi e che ha visto la vittoria di Nino Formicola. Altri tempi, altre isole, ma soprattutto altri cast.