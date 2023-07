Oriana e Daniele, video della lite: “Non siamo stabili, siamo disadattati”

Oriana e Daniele si sono lasciati per l’ennesima volta e anche in questa occasione il bel Dal Moro ha rivelato tutto su Twitter con tanto di hashtag di coppia e richiesta ai fan di farsi i fatti loro (MA WTF?).

Daniele Dal Moro a sorpresa: “Fra me e Oriana è finita senza margine di ritorno” https://t.co/PV9twOvRF2 #Orianistas #Oriele — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 3, 2023

“Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno!”, ha scritto Daniele Dal Moro su Twitter con tanto di foto a dei sacchi della spazzatura con dentro i suoi vestiti. Questo perché i due si sono lasciati durante una vacanza e a quanto pare avevano condiviso per il viaggio lo stesso bagaglio per risparmiare.

In queste ore è spuntato online anche un video della presunta lite a cui avrebbero assistito anche Micol Incorvaia e Giaele De Donà.

Oriana e Daniele non si seguono più su Instagram

L’unica certezza è che i due ora sono ufficialmente single e si sono pure unfollowati rispettivamente su Instagram. Solo qualche giorno fa, Oriana, parlando del suo rapporto con Daniele, aveva svelato:

“Siamo gli stessi che eravamo dentro [la casa del Grande Fratello Vip, ndr]. Non ci parlavamo, dopo facevamo pace. Dopo: “non mi parlare più!”. “Tu butti fuori il peggio di me!”. E dopo tutti tranquilli e sereni con tutti gli abbracci, i baci, gli scherzi. Ma siamo così. Non siamo delle persone molto stabili. Siamo dei disadattati. Però quello è il bello, così non ci annoiamo mai. Senza esagerare, però siamo noi”.

Da come lo ha raccontato nel video – che potete vedere qua sopra – lei sembrerebbe essere piuttosto tranquilla del suo rapporto fatto di liti con Daniele Dal Moro. Felice lei, felici tutti insomma. Quanti giorni ci impiegheranno per rimettersi insieme e fingere che tutto questo non sia mai successo?