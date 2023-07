Maria Sofia Federico: il rapporto con i genitori dopo l’esperienza da Siffredi

Maria Sofia Federico, archiviata l’esperienza a Budapest da Rocco Siffredi, è tornata a casa dove vive con i genitori.

Come ha fatto sapere in un video TikTok, il rapporto con loro è tornato sereno. “Faccio mangiare dei panini vegani ai miei genitori” – ha scritto nel video – “Che dopo aver chiarito con me mi accompagnano a Milano per girare il mio corto di attivismo a tema s3x work“.

A giudicare dalle parole di Maria Sofia Federico i suoi genitori si sarebbero tranquillizzati in merito al suo lavoro tant’è che ora la supporterebbero pure.

Maria Sofia Federico, 80 mila euro guadagnati grazie a OF

Il padre dell’ex collegiale non ha mai criticato apertamente il suo lavoro su OF, ma si è sempre dichiarato contrario alla partecipazione della figlia all’accademia di Rocco Siffredi, tant’è che lo ha pure chiamato per chiedergli di non farle girare nessuna scena. Richiesta accettata di buon grado dal regista, nonostante rivedesse nella Federico “una Valentina Nappi in miniatura“.

“Partendo dal presupposto che la libertà è sacra, non è che non rispetto la sua decisione, ma non la condivido, non la comprendo” – le parole del padre in merito alla decisione di Maria Sofia di andare in accademia da Rocco – “Io sono rispettoso di qualsiasi tipo di scelta liberale e libertaria. La più grande dote di una persona è quella di essere non ipocrita. Ritengo che determinate scelte di mia figlia non siano coerenti”.

