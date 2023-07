Tim Summer Hits, Elodie e Marco scoppiano a ridere durante l’esibizione, i retroscena: “Com’è cantare con lui”

Ieri sera su Rai Due è andata in onda la seconda puntata dei Tim Summer Hits. Tra le performance più attese quella di Marco Mengoni ed Elodie, che durante l’esibizione si sono anche messi a ridere. Elodie ha cantato ‘mamma mi dicеva: ‘Non ti fare male, esci solo con i criminali, all’inizio sono tutti bravi, alla fine da dimenticare‘. Sei l’unica, non ci casco più‘. E dopo il ‘non ci casco più‘ Marco ha aggiunto un ‘sicura?’, facendo sorridere l’amica e collega.

Marco Mengoni ed Elodie che scoppiano a ridere durante la performance: una costante dell’estate #TimSummerHits pic.twitter.com/eIOn7Pmqip — Cinguetterai  (@Cinguetterai) July 2, 2023

Tim Summer Hits, l’intervista di Elodie e Marco.

Subito dopo essersi esibiti sul palco dei Tim Summer Hits, Marco ed Elodie sono andati nel backstage e hanno parlato con Ema Stokholma. La cantante ha spiegato quanto è bello per lei cantare con un suo amico: “Quanto eros c’era sul palco? Allora, posso dire una cosa, è troppo bello cantare con Marco! Lui è bravissimo e lo sappiamo tutti, ma poi ha un’energia pazzesca. Lui è un ottimo cantante e un grande professionista. Però dal mio punto di vista, cantarci insieme e guardarlo negli occhi… c’ha un’energia e una forza questo basta**o. Sei proprio forte e bello! No, no, questa è la verità e quello che penso. Ha una grandissima energia e poi mi viene da ridere dalla felicità. Con lui c’è tante complicità. Con Gigi D’Alessio? Con lui ero più emozionata quando abbiamo cantato insieme“.

Anche Marco ha speso delle bellissime parole per l’amica: “Le ho scritto io quello che doveva dire di me adesso. A parte gli scherzi io credo che questa energia si crei perché c’è un corrispettivo. Perché altrimenti non funziona nulla. Un po’ come ai concerti, il pubblico ti regala energia e tu la regali a loro. Quando fai un featuring con una persona che conosci ti puoi divertire e sprigionare il tuo essere. Poi lei è straordinaria, aveva paura del primo forum e invece ha spaccato di brutto. Adesso farà tante date con il tour invernale“.