Re Carlo e William sono furiosi con Harry e Meghan” i duchi del Sussex li affrontano “facciamo come vogliamo

La visita recente di tre giorni in Nigeria dei duchi di Sussex, il principe Harry, 39 anni, e Meghan Markle, 42 anni, ha scatenato una tempesta all’interno della famiglia reale britannica. Il rapporto tra il principe ribelle e suo padre Re Carlo III, sembra essere ai minimi storici, soprattutto dopo il mancato incontro in occasione della visita del Duca di Sussex a Londra per gli Invictus Games.

Le polemiche sono esplose quando è emerso che il viaggio dei duchi “non è stato annunciato in tempo”, secondo quanto dichiarato dalle fonti ufficiali, per organizzare un incontro il padre e il fratello William, ma che re Carlo ha trovato il tempo di incontrare in segreto David Beckham.

Tom Quinn, esperto reale che parla attraverso il giornale britannico Mirror evidenzia come l’atteggiamento di Herry e Meghan sembra dire esplicitamente: “Non abbiamo bisogno del tuo permesso per lavorare come reali, lo faremo alle nostre condizioni, quando e dove vogliamo”.

Secondo alcune fonti vicine alla royal family, il comportamento di Harry e Meghan durante il loro tour in Nigeria è stato interpretato come una dichiarazione audace del fatto che non vogliono accettare di non lavorare più come reali. I discorsi, le visite e l’atteggiamento dei duchi erano progettati per dare l’impressione che sono ancora reali in carica, scatenando l’ira di re Carlo e del principe William.

Il gesto ha sicuramente alimentato le tensioni all’interno della Royal Family, già tese dalla precedente visita del secondogenito reale per la cerimonia degli Invictus Game.

È evidente che la situazione tra i duchi di Sussex e la famiglia reale britannica si sta facendo sempre più tesa, con re Carlo e il principe William che si sentono traditi e disprezzati dai due ribelli. Resta da vedere come si evolverà questa situazione e quali saranno le conseguenze sul rapporto tra Harry, Meghan e la famiglia reale.

