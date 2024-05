È morto l’amatissimo attore di Titanic, purtroppo non c’è stato nulla da fare

Hollywood piange la scomparsa di uno dei suoi grandi protagonisti. Con una carriera che spaziava dai film storici e drammatici ai Blockbuster hollywoodiani, Bernard Hill ci lascia a 79 anni. La notizia data dal suo agente Lou Coulson non specifica le cause del decesso. Nella sua lunga carriera ha dimostrato la sua versatilità e talento in ogni ruolo che ha interpretato.

Nel corso degli anni, Hill ha regalato al pubblico personaggi indimenticabili. La sua interpretazione del capitano Smith in Titanic, che decide di affondare insieme alla sua nave nel silenzio della sua cabina è indelebile nel cuore dei cinefili. Il Re Theoden nella trilogia de Il Signore degli Anelli resterà leggendaria. Ma la sua carriera è stata segnata anche da ruoli più intimi e toccanti, come quello di Yosser Hughes in Boys from the Blackstuff, che affrrontava il tema della disoccupazione a Liverpool e gli ha portato il riconoscimento della critica e del pubblico chiamato Bafta nel 1983.

Ma non sono mancati nemmeno i ruoli più recenti e contemporanei, come quello del Duca Di Norfolk, zio di Anna Bolena, in Walf Hall, tratto dal libro della scrittrice Hilary Mantel, che ha confermato la sua capacità di adattarsi a diverse ambientazioni e generi cinematografici.

La scomparsa di Bernard Hill lascia un vuoto nel mondo del cinema e del teatro, ma il suo talento e la sua versatilità continueranno a vivere nei cuori dei suoi fan e di coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui. La sua filmografia, oltre ad essere corposa è di grande valore e può vantare il prestigio di aver recitato in due degli unici tre film che hanno vinto 11 Oscar, il maggior numero ad oggi registrato: Titanic e Il Signore degli Anelli.

Le circostanze della sua scomparsa non sono ancora chiare, ma la sua eredità artistica continuerà ad ispirare generazioni di attori e spettatori. Bernard Hill sarà sempre ricordato come un grande artista e un uomo di straordinario talento.