Barbara d’Urso in questi quindici anni ha fatto lavorare moltissime opinioniste che si sono alternate nei suoi salotti, tutti cancellati nel corso degli ultimi anni. Da Live Non è la d’Urso a Domenica Live fino a Pomeriggio Cinque, che tornerà a settembre ma con un’altra conduttrice e presumibilmente nuovi analisti.

L’era d’Urso in Mediaset è (momentaneamente?) finita, ma ovviamente una professionista come lei non faticherà a trovare altre occupazioni, che siano televisive, teatrali o editoriali. A tal proposito due sue opinioniste, Corinne Clery e Vladimir Luxuria, hanno detto la loro in merito al mancato rinnovo del contratto.

Corinne Clery reduce da L’Isola dei Famosi a TAG24 ha dichiarato: “Davvero Barbara d’Urso è stata mandata via? Credo che si meritasse il rinnovo del contratto, è una brava professionista e ha sempre fatto quello che le hanno chiesto. Troverà sicuramente altro“. Mentre più esaustiva è stata Vladimir Luxuria fra le pagine di FanPage.

“Con Barbara d’Urso ci siamo scritte. L’ho ringraziata fortemente perché ho lavorato molto con lei. Mi ha sempre dato molto spazio in tutte le sue trasmissioni: da Domenica Live a Live – Non è la d’Urso. A Live, in particolare, ha continuato ad andare in onda durante i mesi della pandemia essendo sotto testata giornalistica. In quel periodo ho lavorato grazie a lei che mi chiamava tutte le settimane. Mi sento davvero di ringraziarla, di ringraziare lei e i suoi autori, da Barbara Calabresi a Ivan Roncalli. Mi hanno sempre permesso di esprimermi liberamente su qualsiasi argomento”.

Opinioniste di Barbara d’Urso contro il mancato rinnovo con Pomeriggio 5

Vladimir Luxuria ha poi aggiunto:

“Ero convinta che Barbara tornasse a Pomeriggio5 perché nell’ultima puntata aveva dato appuntamento a settembre. Non so cos’è accaduto e non entro nel merito ma sono sicura che una come lei, che sono andata ad applaudire anche a teatro, avrà tantissime altre opportunità. Se l’ho sentita affranta? Preferisco non entrare nel merito, ma sono certa che abbia già altri progetti. […] non mi ha detto nulla a proposito di progetti futuri”.

Quale sarà il suo futuro in tv?