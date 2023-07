Mengoni alle costole di Lazza, ma è Cenere la hit di Sanremo

A distanza di cinque mesi possiamo ufficialmente dirlo: nonostante abbia vinto il brano Due Vite di Marco Mengoni, la vera hit dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo è Cenere di Lazza.

Questa settimana la FIMI ha certificato un altro disco di platino al vincitore del Festival che sale così a quota quattro, ma Lazza è stabile alla prima posizione e in prossimità di conquistare il sesto disco di platino.

Le certificazioni

Se l’anno scorso i singoli sanremesi hanno conquistato in tutto 37 dischi di platino (l’ultimo assegnato a Noemi un paio di settimane fa) e 4 dischi d’oro; quest’anno i brani scelti da Amadeus per il Festival di Sanremo 2023 hanno totalizzato 26 dischi di platino e 8 d’oro. A oggi hanno ottenuto una certificazione 20 artisti (su 28), rimangono al momento senza: Anna Oxa, Colla Zio, Gianluca Grignani, I Cugini di Campagna, i Modà, Sethu, Shari e Will.

Edizione 2023 di Sanremo, le certificazioni

5 dischi di platino (500.000 copie)

4 dischi di platino (400.000 copie)

Due Vite – Marco Mengoni

3 dischi di platino (300.000 copie)

Supereroi – Mr Rain

Tango – Tananai

2 dischi di platino (200.000 copie)

Il Bene Nel Male – Madame

Due – Elodie

1 disco di platino (100.000 copie)

Made In Italy – Rosa Chemical

Splash – Colapesce e Dimartino

Duemilaminuti – Mara Sattei

Alba – Ultimo

L’Addio – Come_Cose

Furore – Paola & Chiara

Polvere – Olly

1 disco d’oro (50.000 copie)

Mare Di Guai – Ariete

Mostro – gIANMARIA

Un Bel Viaggio – Articolo 31

Vivo – Levante

Parole Dette Male – Giorgia

Se Poi Domani – LDA

Terzo Cuore – Leo Gassmann

Edizione 2022 di Sanremo, le certificazioni

7 dischi di platino (700.000 copie)

Brividi – Mahmood e Blanco

5 dischi di platino (500.000 copie)

Dove Si Balla – Dargen D’Amico

Farfalle – Sangiovanni

3 dischi di platino (300.000 copie)

Ciao Ciao – La Rappresentante di Lista

Ovunque Sarai – Irama

Insuperabile – Rkomi

2 dischi di platino (200.000 copie)

Sesso Occasionale – Tananai

O Forse Sei Tu – Elisa

1 disco di platino (100.000 copie)

Virale – Matteo Romano

Chimica – Ditonellapiaga e Rettore

Apri Tutte Le Porte – Gianni Morandi

Domenica – Achille Lauro

Ogni Volta È Così – Emma

Perfetta Così – Aka7even

Ti Amo Non Lo So Dire – Noemi

1 disco d’oro (50.000 copie)

Inverno Dei Fiori – Michele Bravi

Duecentomila Ore – Ana Mena

Sei Tu – Fabrizio Moro

Abbi Cura Di Te – Highsnob e Hu

0 certificazioni (meno di 50 mila copie vendute)