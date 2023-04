nuovo album e tour dopo Mare fuori

Matteo Paolillo, in arte Icaro, si tuffa sul mondo della musica: dopo Mare fuori in arrivo l’album Come te e un tour.

Non è solo il fenomeno televisivo dell’anno. Mare fuori è anche il fenomeno musicale più importante degli ultimi mesi, forse secondo solo al Festival di Sanremo. Dopo il successo della sigla ‘O mar for e del brano Origami all’alba di Clara e Matteo Paolillo, arriva per quest’ultimo il momento di raccogliere i frutti del suo exploit anche nel mondo della musica. L’artista, in arte Icaro, ha infatti annunciato l’arrivo del suo primo album, Come te, che sarà seguito anche da un tour nei club il prossimo autunno.

Matteo Paolillo riparte dall’album Come te

A dimostrazione del successo straordinario della serie televisiva incentrate sulle vicende dei ragazzi rinchiusi in un carcere minorile di Napoli, arriva il momento del “raccolto” per alcuni dei maggiori talenti presenti nel cast. In particolare, è Paolillo il primo a cercare di fare il grande salto anche nel mondo della musica, con il nuovo album Come te.

Matteo Paolillo Icaro

Il disco è in arrivo il prossimo 19 maggio e dal 21 aprile è anticipato dal singolo Liberatemi. A presentarlo è stato lo stesso attore, che nella serie indossa i panni di Edoardo Conte, uno dei personaggi più amati di Mare fuori: “Liberatemi è un brano che rappresenta il tempo e il suo senso di oppressione, come fosse una gabbia da cui non c’è scampo“. Solo l’amore, spiega l’artista, riesce a darci l’illusione di poter eludere il trascorrere del tempo e di farlo in qualche modo fermare.

I concerti di Matteo Paolillo

Quello di Icaro è un vero e proprio progetto musicale che sta per partire in parallelo con la sua carriera da attore. Un modo per parlare non più solo di Edo, ma anche dei sentimenti di Matteo, al di fuori del personaggio. Un progetto che verrà presentato in anteprima sul palco del Concertone del Primo Maggio.

Un grandissimo appuntamento per il giovane Paolillo, una vera e propria prova del fuoco in vista del suo tour nei club, in partenza il prossimo autunno con tre date già programmate nei club italiani: la prima il 29 novembre all’Alcatraz di Milano, la seconda il 16 dicembre all’Atlantico di Roma, la terza il 21 dicembre alla Casa della Musica di Napoli. Concerti in cui sarà accompagnato dalla sua band e dal producer Lolloflow, da sempre al suo fianco.