Milano Summer Festival 2023: i cantanti e i biglietti per l’evento musicale più importante dell’estate milanese.

L’estate si avvicina e porta con sé un’altra stagione di grandi concerti e festival imperdibili. Da Nord a Sud, l’estate italiana sarà ancora una volta animata da grandissimi appuntamenti musicali, alcuni tradizionali, altri nati da poco anni ma diventati immediatamente un cult per gli appassionati. Tra questi, spicca il Milano Summer Festival 2023, una delle grandi kermesse milanesi, con concerti per tutti i gusti, dagli amanti del metal a quelli del rap. Scopriamo insieme la line up dei cantanti, le informazioni dei biglietti e tutto quello che bisogna sapere.

Milano Summer Festival 2023: cantanti e biglietti

La partenza è a dir poco “col botto”. Prima ancora dell’arrivo dell’estate, ad aprire le danze dell’estate milanese sarà una delle band metal più originali e amate in tutto il mondo: i Ghost. Il concerto è in programma il 29 maggio all’Ippodromo Snai San Siro. Stessa location, diverso tipo di rock per uno dei live più attesi dell’estate italiana: il concerto del 20 giugno che vedrà sul palco i Motley Crue e i Def Leppard, tra le band più importanti di tutti i tempi. Il 22 giugno all’Ippodromo Snai arriveranno invece i Florence + the Machine della straordinaria Florence Welch.

Florence Welch

Il 23 giugno è la volta della star spagnola più amata in tutto il mondo: Rosalia. E si passerà poi al blues intimo di un artista che in Italia può vantare su una fanbase eccezionale: Paolo Nutini, atteso per il 24 giugno, insieme agli Interpol. Dopo una pausa di qualche settimana, la kermesse riprende con più forza di prima il 10 luglio, per Lo Show di Guè. Il 15 luglio toccherà invece agli Iron Maiden incendiare l’atmosfera milanese per l’unica data del loro The Future Past Tour 2023. Infine, ultimo ma non ultimo, l’8 settembre si prenderà la scena il rapper numero uno in Italia di questi mesi: Lazza. Uno che dalle parti di San Siro gioca in casa.

Lazza

I biglietti per i concerti in tabellone nel Milano Summer Show sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Come arrivare al Milano Summer Festival

Il Milano Summer Festival si tiene all’Ippodromo Snai San Siro, in una zona facilmente raggiungibile con mezzi propri o pubblici. L’indirizzo preciso è via Diomede 1, e può essere raggiunto in auto arrivando dalle autostrade A8, A4 e A1. Se si vuole arrivare presso la location con i mezzi pubblici, basta prendere la metro M1 (linea rossa) o M%5 (linea lilla), e scendere alla fermata Lotto.

Disponibili anche diverse linee di autobus che portano all’Ippodromo o nei pressi. In particolare, segnaliamo il 48, il 49, il 68, il 78, il 91 e il 98. Ogni informazione può si può trovare sul sito ufficiale dell’ATM, l’Azienda Trasporti Pubblici Milano.

Come ogni anno l’organizzazione del Milano Summer Festival si conferma però ineccepibile. Ogni informazione relativa al food and beverage, ai parcheggi e a dove dormire è disponibile sul sito ufficiale della kermesse, tra le più attese anche di questa estate 2023.