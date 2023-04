Ermal Meta, le canzoni più belle: da A parte te a Dall’alba al tramonto, senza dimenticare i successi di Sanremo.

Nella scena cantautorale italiana ha fatto irruzione negli ultimi tre anni con grande forza l’ex leader dei La fame di Camilla, Ermal Meta. Un artista albanese naturalizzato italiano che ha saputo dare vitalità alla nostra musica, con testi molto semplici ma non banali, e con una ricerca sonora volta a un pop commerciale ma raffinato Andiamo a riascoltare insieme i suoi cinque migliori successi fino a oggi, in attesa dei suoi nuovi lavori.

Ermal Meta: le canzoni migliori

La carriera di Ermal Meta è ancora giovanissima, e di certo ci regalerà ancora grandi pezzi nei prossimi anni. Ma già nel 2019, dopo tre album, si può fare un riassunto di alcuni brani che racchiudono al meglio il suo stile e il suo sound. Ecco le sue cinque canzoni più rappresentative, da A parte te a Dall’alba al tramonto, senza dimenticare i successi di Sanremo.

Ermal Meta

Ermal Meta – A parte te

Il primo vero singolo di successo a livello commerciale per Ermal Meta da solista è stato A parte te, pubblicato nel giugno del 2016 e certificato con il suo primo disco d’oro. Si tratta dell’unico brano dell’album Umanocomposto non dal solo Ermal ma a quattro mani con Dario Faini. Di seguito il video di A parte te:

Ermal Meta – Vietato morire

Il grande successo in termini di pubblico arriva però per l’ex cantante dei La fame di Camilla con il brano presentato a Sanremo nel 2017, Vietato morire. Ideale seguito del singolo Lettera a mio padre di tre anni prima, è dedicato alla madre, che ebbe la forza di rompere con il marito violento e di trasferirsi in Italia con i figli. Qui la denuncia della violenza è però più generale, e il cantante si rivolge a tutti i tipi di vittime, chiedendogli di ribellarsi alle difficoltà. Tanta la forza di questo testo, finito anche sui banchi di scuola. Di seguito il video di Vietato morire:

Ermal Meta – Ragazza paradiso

Dopo il successo di Sanremo, con il terzo posto conquistato, Ermal lancia un nuovo brano d’amore, Ragazza paradiso, musicalmente e tematicamente distante dal precedente, ma altrettanto orecchiabile. Riascoltiamo insieme questa irresistibile ballata: ecco Ragazza paradiso.

Ermal Meta – Non mi avete fatto niente

Dal terzo posto alla vittoria del Festival il passo per Ermal è stato breve. Il cantante è tornato infatti sul palco dell’Ariston dodici mesi dopo e ha conquistato il successo insieme all’amico e collega Fabrizio Moro. Un brano molto apprezzato il loro anche all’Eurovision Song Contest di Lisbona, dove si è classificato al quinto posto. Di seguito il video di Non mi avete fatto niente:

Ermal Meta – Dall’alba al tramonto

Come nel 2017, anche dopo il Festival del 2018 Ermal ha lanciato molto presto un nuovo singolo molto apprezzabile come testo e musica. Dall’alba al tramonto è un pezzo diametralmente opposto rispetto a quello sanremese, per tematiche e musica, con un incedere funk che rende il ritornello davvero trascinante.

Scateniamoci riascoltando Dall’alba al tramonto. Ecco il video ufficiale: