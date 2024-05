Nuove mosse dei Ferragnez: progetti segreti per Chiara e Fedez

Ad inizio maggio Chiara Ferragni è volata a Los Angeles e secondo diversi rumor il suo viaggio non era di piacere ma di lavoro. Gabriele Parpiglia nel programma di RTL, Password, ha svelato le nuove mosse dei Ferragn-ex. Pare infatti che Chiara sia stata contattata da un noto produttore cinematografico che le avrebbe sottoposto dei copioni. Non si escludono nemmeno libri e documentari, sia per la Ferragni, che per Fedez.

Nuove mosse di Fedez e Ferragni.

“Voglio dare una notizia. Chiara Ferragni è andata in America a Los Angeles. Molti non si sono spiegati questo volo perso la California, ma c’è un perché preciso. A un certo punto ha pubblicato una storia con scritto ‘provino, incrociamo le dita’. E tutti si sono chiesti ‘magari sta facendo un marchio e sta provando una nuova linea da lanciare o una nuova costola della sua azienda?’. Fatto sta che io in questo periodo frequento Napoli e mi ritrovo ad una cena dove trovo anche un collaboratore di Iervolino – il produttore cinematografico famoso nel mondo, uno dei migliori amici di Johnny Depp – mi dice che Iervolino ha scelto Chiara Ferragni e che l’ha chiamata a Los Angeles. Il produttore le ha messo davanti una serie di copioni, tra questi quello ispirato ai fratelli Maserati, quindi una storia reale e tra questi anche la voglia di farne uno sulla sua vita. Sì, un film sulla vita di Chiara Ferragni. Un film sull’ascesa, la caduta e la risalita. Un po’ come ha fatto Ilary Blasi con Unica. Come dice Selvaggia, ci sono nuove mosse, vedremo poi chi dei due uscirà prima con un libro sulla storia del divorzio o chi dei due farà Unici. Anche perché bisogna dire che le piattaforme, a differenza della tv generalista, hanno i soldi. Ilary Blasi a me risulta che abbia preso più di 800.000 Euro dal documentario di Netflix. Con Chiara e Fedez, uno potrebbe stare su Prima e l’altra su Netflix”.

Ma non è che invece di Iervolino, la nota produttrice che ha chiamato la Ferry è…