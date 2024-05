Chi sono le “amiche assetate di fama” di Chiara Ferragni citate da Fedez nel nuovo singolo cantato con Emis Killa?

Tutte le frasi della nuova canzone di Fedez contro gli amici e il team di Chiara Ferragni https://t.co/8Bd9zKRBCN #Fedez #SexyShop — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 30, 2024

A poche ore dall’uscita del brano su Spotify, Fedez – fra le pagine de La Stampa – aveva dichiarato che il nuovo singolo non era un pezzo “alla Shakira” contro Chiara Ferragni.

“Credo di aver scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e Chiara. Nei suoi confronti voglio esprimere solo e unicamente rispetto, perché non ho nulla da dire ed è giusto così. Non ho certo intenzione di buttare m3rda sulla madre dei miei figli Leone e Vittoria. Certo, lo stesso non vale per chi le è stato attorno. Su di loro non ho pietà e non avrò nessuna pietà. Quello che ho scritto sarà un po’ cattivo, ma non inelegante. Racconta un pezzo della mia vita ma non è una roba alla Shakira”.

Chi sono le “amiche assetate di fama” di Chiara citate da Fedez nel nuovo singolo?

Chi si aspettava una revenge song in toto è infatti un po’ rimasto deluso, Fedez contro il team di Chiara Ferragni non ci è andato giù pesante. Anzi. Si è limitato a cantare di non fidarsi e che le sue amiche erano, per l’appunto, assetate di fama.

«Una vita in salita / Una storia infinita che poi è finita / ho male alle dita / Perché farci del male è una fede nuziale con il foro d’uscita / Per ogni tua amica assetata di fama eri acqua sorgiva / Mani di fata io ti ho sfiorata e tu sei sfiorita». «L’amore non si fa nei sexy shop / sei stata come un jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato K.O. / Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio / una storia infinita che poi è finita». «Non fidarti mai / Dici che sono un bugiardo Ma per te io non cambio».

Chi sono queste ragazze? Ovviamente lui non le ha citate, ma se queste “assetate di fama” comparivano nelle storie e nei post Instagram di Chiara Ferragni non è difficile farsi un’idea.