Elodie è tornata con il singolo Black Nirvana, il video è una bomba

Venerdì impegnativo, perché oltre a BigMama con Alessandra Amoroso e Fedez con Emis Killa, oggi è tornata con un nuovo pezzo anche una delle nuove regine del pop italiano: Elodie. Proprio come per Bagno a Mezzanotte, Tribale o Pazza Musica, anche in questo caso Elodie ha sfornato una hit (che ha scritto insieme a Jacopo Ettorre, Federica Abbate e ITACA) che ci accompagnerà per i prossimi mesi estivi.

Arte, maestria, sapienza, sacrificio, professionalità, questo comeback non ha deluso le aspettative. E se il brano è una bomba, il video musicale non è da meno…

E voi che ne dite del nuovo singolo di Elodie, promosso o bocciato?

Elodie, Black Nirvana, il testo.

Ancora un’altra notte mi seduce

L’ombra del tuo corpo in controluce

Il tuo vestito Met Gala

Luna bianca mandala

Partirà così

Finirà così

Ma giurami che non mi dirai

C’est la vie

Dai vicoli allo Skyline

Fino a qui è così

Che tu shake

Io negli occhi di lei

Tu negli occhi di lui

Proprio dove ti vorrei incontrare

Un brivido sale

Lungo tutta la mia spina dorsale

E poi scendo giù nel mare

Che hai dentro ma mi perdo tra infinito e scale

Che hai tu che mi fai ballare

Oltre ogni mio orizzonte sensoriale

Con te la notte è più chiara

Black Nirvana

Black Nirvana

Con te la notte è più chiara

Black Nirvana

Black Nirvana

Pioverà sopra le tue labbra desertiche

Ti ritroverai in un attimo in un’enigma di Chirico

Ubriachi in un attico per strada

Luce verde di giada

Partirà così

Finirà così

Ma giurami che non mi dirai

C’est la vie

Dai vicoli allo Skyline

Fino a qui è così

Che tu shake

Io negli occhi di lei

Tu negli occhi di lui

Proprio dove ti vorrei incontrare

Un brivido sale

Lungo tutta la mia spina dorsale

E poi scendo giù nel mare

Che hai dentro ma mi perdo tra infinito e scale

Che hai tu che mi fai ballare

Oltre ogni mio orizzonte sensoriale

Con te la notte è più chiara

Black Nirvana

Black Nirvana

Con te la notte è più chiara

Black Nirvana

Black Nirvana

Senza me tu non resisti un’ora

Senza me tu non resisti ancora

E poi scendo giù nel mare

Che hai dentro ma mi perdo tra infinito e scale

Che hai tu che mi fai ballare

Oltre ogni mio orizzonte sensoriale

Con te la notte è più chiara

Black Nirvana

Black Nirvana

Con te la notte è più chiara

Black Nirvana

Black Nirvana

