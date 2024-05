Nuova presentatrice a Pomeriggio 5, cosa farà Myrta da settembre

Nel corso degli ultimi mesi Pomeriggio 5 si è rifatto il look in più occasioni, dall’arrivo di altri opinionisti, il ritorno della cronaca rosa e l’aumento di spazio per i reality, nonostante tutto però gli ascolti non hanno subito grosse modifiche. Da tempo si parla anche di una nuova presentatrice per il programma di Canale 5 e adesso il settimanale Oggi e il quotidiano Il Messaggero hanno fatto nuovamente il nome di Cesara Buonamici. Secondo queste testate il passaggio di testimone da Myrta a Cesara è più che una voce di corridoio. La Merlino invece – secondo Il Messaggero e Oggi – dovrebbe traslocare su Rete 4, forse a Zona Bianca.

Una nuova presentatrice a Pomeriggio 5? Chi prenderà il posto di Myrta.

“Cesara Buonamici al posto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5? È più che una semplice voce che arriva dai corridoi di Cologno Monzese. Pier Silvio Berlusconi, che ha grande stima dello storico mezzo busto del Tg di Canale 5, sarebbe pronto ad affidarle anche il talk d’informazione del pomeriggio che dopo l’addio a Barbara d’Urso ha perso ascolti e l’affetto del proprio pubblico. E Myrta Merlino? Come vociferato da tempo per l’ex volto de La7 si potrebbe prospettare un prima serata politica su Rete 4. Un programma più nelle sue corde. Per sè e per tutta la sua squadra. Secondo il settimanale Oggi lo spazio scelto potrebbe essere quello di Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi, che tra l’altro prenderà il posto della Merlino nelle ultime puntate di Pomeriggio 5. Insomma la scelta di Myrta Merlino continua a far discutere e i vertici dell’azienda, non tutti però sono d’accordo, vorrebbero cambiare, andare sul sicuro”.

Cesara ha già accettato di essere la nuova presentatrice di Pomeriggio 5? Secondo Il Messaggero al momento no, “ci vuole pensare, in attesa della proposta ufficiale da parte dei vertici“. Altro discorso per il Grande Fratello, la Buonamici infatti è felice di far ritorno alla corte di Alfonso.