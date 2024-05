Caduta in diretta per Stefano De Martino, che finisce a terra tutto bagnato

Stefano De Martino oggi in Rai ha fatto il botto in tutti i sensi, prima con la firma del contratto che per quattro anni lo lega alla tv pubblica e poi con una bella caduta in diretta. Nell’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile, Stefanone ha giocato a ‘crazy cup’, il pavimento era bagnato, ma lui noncurante del pericolo ha cominciato a correre per tutto lo studio (sarà stato felice dopo l’offerta della Rai) e quando è arrivato sulle scale poste al centro del palco è scivolato a terra. Serata bagnata, serata fortunata.

La caduta di Stefano De Martino e la reazione dei social.

Più che preoccuparsi per la caduta, i telespettatori di Stasera Tutto è Possibile hanno apprezzato la visione di De Martino completamente bagnato dopo lo scivolone. Ma “incidenti” a parte, basta fare un giro su Twitter e Instagram per vedere che il sentiment su Stefano è più che positivo, questo è davvero un periodo d’oro per il conduttore.

“Stefano de Martino con camicia bagnata annessa grande dono di Dio”. “Anche io voglio essere imboccato da Stefano, qui mi taccio che è meglio”. “Mi spiace che è scivolato, ma tutto bagnato fa la sua bella figura”. “Comunque questa è stata l’edizione più bella nella storia di Stasera Tutto è Possibile. Auguro a Stefano tutto il meglio se lo merita pienamente come nessun altro”. “Io ve lo giuro, secondo me Stasera Tutto è Possibile ha migliorato un botto la qualità della vita di Stefano e pure di suo figlio, perché lui deve essere proprio così tanto più felice e quindi pure un padre migliore”. “Io devo fare una confessione ovvero che Stefano De Martino é il mio guilty pleasure da quando ho 14 anni e lo vedevo ad amici come professionista purtroppo é così”.

