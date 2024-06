“Perché era vestita di bianco” Kate Middleton appare in pubblico dopo l’annuncio del tumore, la Principessa sfoggia un abito che nasconde un significato importante

Kate Middleton fa il suo ritorno in grande stile dopo l’annuncio dei giorni scorsi. In un lungo post su Instagram Kate aveva ringraziato quanti le sono stati vicini in questo momento di debolezza e aveva rassicurato i suoi sudditi che avrebbe presenziato ai festeggiamenti in onore del suocero. La principessa di Galles, che aveva svelato di aver affrontato una chemioterapia preventiva, ha partecipato al Trooping the Colour, l’annuale parata militare celebrativa del compleanno del re.

La principessa del Galles in bianco al Trooping the Colour

La sua presenza all’evento era molto attesa e non è passata inosservata la sua scelta di stile. Kate Middleton ha optato per un look total white, abbinato a una clutch nera e pumps candidi con tacco a spillo. Un outfit elegante e sofisticato che ha fatto risaltare la sua forza e determinazione.

La principessa ha scelto un abito e un cappello coordinati firmati da Jenny Packham e Phillip Treacy, rispettivamente. Il modello dalla silhouette era dritta con maxi fiocco al collo abbinato al cappellino rigido bianco e nero, mentre le orecchie erano impreziosite da perle “a grappolo” di Cassandra Goad.

The Princess of Wales has made a triumphant return to royal life as she attends Trooping the Colour todayhttps://t.co/DVtMrds6v9 pic.twitter.com/oOi6DB88eI — Tatler (@Tatlermagazine) June 15, 2024

Il bianco, colore della purezza e della luminosità, scelto da Kate Middleton è il simbolo di una nuova vita e di una volontà indomita di rinascere. Nonostante le cure contro il cancro, la principessa ha dimostrato con il suo outfit di essere pronta a ricominciare e affrontare la sfida con determinazione. La vediamo molto dimagrita ma il suo sorriso è stato rassicurante per tutti i sudditi. Gli infanti reali, elegantissimi e felici evidenziano come la principessa si prenda cura di loro nonostante la fiacchezza dovuta alle terapie.

Un ritorno in pubblico molto emozionante per Kate Middleton, che ha dimostrato di essere una donna forte e coraggiosa, pronta ad affrontare qualsiasi ostacolo con eleganza e stile. Oltre a confermarsi icona di stile e raffinatezza.

Leggi anche: Kate Middleton, prima apparizione pubblica dall’annuncio del tumore: “Sto imparando a essere paziente”