Parpiglia svela la presunta cifra dell’accordo tra Fedez e Iovino

Secondo quanto scritto da Ansa nella giornata di ieri ci sarebbe un accordo fra Fedez e Cristiano Iovino per evitare eventuali azioni penali nei confronti del rapper in seguito al pestaggio subìto sotto casa sua. Un accordo, ça va sans dire, economico per evitare una querela. Davide Maggio, ospite a Pomeriggio 5, ha parlato di “tanti, tanti, tanti soldi”, indiscrezione confermata oggi da Gabriele Parpiglia a RTL dove ha svelato la presunta cifra.

A dargli il là è stata la sua collega speaker: “Si dice che ballino 500 mila euro in meno sul conto di Fedez, è vero?“, provocazione confermata da Gabriele Parpiglia: “C’è stato un accordo fra i legali di Fedez e quelli di Iovino, ma nessuno ha parlato della cifra. La cifra non si dovrebbe sapere e non si potrebbe sapere perché c’è una clausola di riservatezza fra le parti, ma io sono un giornalista e mi avvalgo del diritto di cronaca. A me risulta che la cifra sia intorno ai 400 / 500 mila euro. […] Davanti a una cifra del genere, ovviamente, Iovino non sporge denuncia”.

Gabriele Parpiglia ha poi parlato di una telefonata privata avuta con Selvaggia Lucarelli in cui avrebbero parlato della villa sul lago di Como che avevano acquistato i Ferragnez nel 2023. “La vendita della villa? Le due cose potrebbero collimare“.