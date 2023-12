Novità su Sanremo che fa discutere: regole e cambiamenti sulle classifiche

Mancano meno di due mesi all’inizio del prossimo Festival di Sanremo e dopo gli annunci fatti da Amadeus al TG1, adesso arrivano delle novità da Tv Sorrisi e Canzoni. Il popolare settimanale ha pubblicato il regolamento delle cinque serate e una novità sulle classifiche.

Stando a quello che riporta il magazine, Amadeus alla fine di ogni serata mostrerà solo le prime cinque posizioni delle classifiche.

“Si confermano tre le giurie che determineranno le classifiche della competizione, ma al Televoto e alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web si aggiunge una Giuria delle Radio.

Durante la prima serata le 30 canzoni in gara verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e saranno comunicate al pubblico le canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica.

Nel corso della seconda e della terza serata le 15 canzoni in gara saranno invece votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio.

Nel corso della quarta serata, la serata-evento dedicata alle Cover, i 30 Artisti in gara saranno votati da tutte e 3 le Giurie: dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio.

Nella finalissima, la quinta serata, verranno reinterpretate nuovamente tutte le 30 canzoni in gara, votate dal pubblico attraverso il Televoto. Il pubblico conoscerà solo le prime 5 canzoni della nuova classifica generale. Dopo le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione da parte delle tre giurie (Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio)”.