Vira Carbone e Pierluigi Diaco avrebbero di nuovo discusso nello studio di BellaMa’, anche se la conduttrice ha smentito non solo di averci discusso ma addirittura di averlo visto. In Rai è scoppiato un vero e proprio giallo. Il tutto è successo in questi giorni fra Dagospia, FanPage e TvBlog. Ma ecco qua un rapido recap.

Lo scorso 7 dicembre il sito Dagospia riporta di una scaramuccia fra Vira Carbone e Pierluigi Diaco avvenuta durante la registrazione della puntata di BellaMa‘. Un qualcosa di così spiacevole da aver costretto la conduttrice a rifiutare di firmare la liberatoria per la messa in onda e di conseguenza la cancellazione della puntata. Tutto, secondo Roberto D’Agostino, sarebbe cominciato dopo il rifiuto della Carbone a interpretare Basta Un Poco Di Zucchero di Mary Poppins.

Stando all’articolo sarebbe seguito il seguente dialogo tra Vira Carbone e Pierluigi Diaco con tanto di allusione a quando alla conduttrice, ospite di lui, suonò il telefono in diretta facendolo arrabbiare.

“Mi auguro che stavolta tu non ti sia portata il telefonino”. “Tranquillo, l’ho lasciato in camerino in modalità aereo. Mi rimproveri sempre ma tu e io siamo amici”. “Difficile essere amici non sentendosi da 5 anni”.

Vira Carbone nega di aver visto Pierluigi Diaco che però sostiene il contrario: è giallo in Rai

Uno scambio di battute che la Carbone ha categoricamente smentito, giorni dopo, fra le pagine di FanPage.

“Se ero in puntata? Mi avete vista? Non c’ero. Non c’è stato proprio nulla, nessuna polemica. Diaco è una persona con la quale ho buoni rapporti. Siamo due colleghi che si stimano. Il rapporto tra noi era assolutamente tranquillo. Non c’era nulla da chiarire perché non c’è stato alcuni screzio. Non è accaduto nulla ma, come sempre, ogni volta che si parla di me e Diaco, ci sono polemiche. Vi assicuro che è tutto tranquillissimo”.

Una dichiarazione smentita ieri da Diaco che – fra le pagine di TvBlog – ha confermato l’indiscrezione di Dagospia. “Vira Carbone per motivi a me sconosciuti non ha firmato la liberatoria per la messa in onda. Non ho altro da aggiungere”. Dalla sua parte, riporta Blogo, oltre 250 testimoni fra cast e maestranze del programma.