Non solo F1, Apple TV+ vuole anche i diritti tv del calcio e guarda al Mondiale per Club

Qualche mese fa, sul web era spuntata l’indiscrezione secondo cui Apple punterebbe ad acquisire i diritti tv della Formula 1. A quanto pare però per Apple TV+, il colosso di Cupertino starebbe guardando con interesse anche alle prossime mosse della FIFA per la trasmissione del Mondiale per Club 2025.

Come noto, la FIFA ha stabilito un nuovo format per la Coppa del Mondo per Club, che non vedrà partecipare solo le squadre che hanno vinto le rispettive competizioni continentali, ma terrà conto anche del ranking: per l’Italia oltre all’Inter prenderà parte anche la Juventus, che si è qualificata aritmeticamente qualche settimana fa in quanto settima classificata eleggibile nel ranking UEFA.

Secondo il New York Times, che cita fonti vicine ad Apple, la società californiana starebbe vicina ad un accordo con la FIFA per i diritti mondiali della Coppa del Mondo per Club 2025 che si svolgerà negli Stati Uniti nel 2025. L’accordo sarebbe supere al miliardo di Dollari ed il Times riferisce che l’ufficializzazione potrebbe arrivare nel corso del mese.

Qualora l’accordo dovesse andare in porto, per Apple si tratterebbe del secondo accordo importante per i diritti tv, dopo quello triennale siglato con la Major League Soccer. Resta da capire se questo eventuale accordo sarà valido a livello mondiale o meno.