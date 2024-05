200,61 €

(as of May 03, 2024 17:40:24 UTC – Details )

Prezzo:





BEELINE Moto Computer GPS – Nero I Navigatore Moto e Scooter con Supporto I Pianifica Viaggi Ovunque I Resistente alle Intemperie I Batteria 30 Ore I Ricarica USB I Utilizzabile con Guanti ESPLORA IN SICUREZZA: Navigazione intuitiva, anche in assenza di segnale. Il GPS navigatore satellitare per moto è stato testato in modo rigoroso e viene costantemente aggiornato, per muoverti sempre in maniera ottimale TRACCIA LA TUA AVVENTURA: Il nostro navigatore moto fornisce istruzioni intuitive svolta dopo svolta fino alla tua meta, per la massima sicurezza alla guida. Connettilo a Strava per monitorare le tue statistiche, ottenere mappe e registrare spostamenti TECNOLOGIA OFFLINE AFFIDABILE: Grazie al ricalcolo rapido del percorso, ritrova la strada in pochi secondi. Anche in zone isolate e senza segnale, il GPS moto ti reindirizzerà al tuo percorso stabilito in tutta sicurezza e senza distrazioni PIANIFICA FACILMENTE I PERCORSI: Crea gli itinerari migliori per le tue esigenze scegliendo di evitare autostrade, pedaggi o traghetti. Lasciati guidare da un GPS per moto che può essere montato sul manubrio e che è facilmente leggibile LOCALIZZAZIONE ACCURATA: La presenza di sensori migliora la qualità dei dati di percorrenza e riduce la dipendenza dalla copertura del segnale mobile. Con l’app gratuita per iOS e Android pianifichi percorsi, importi itinerari e monitori i viaggi

ESPLORA IN SICUREZZA: Navigazione intuitiva, anche in assenza di segnale. Il GPS navigatore satellitare per moto è stato testato in modo rigoroso e viene costantemente aggiornato, per muoverti sempre in maniera ottimale

TRACCIA LA TUA AVVENTURA: Il nostro navigatore moto fornisce istruzioni intuitive svolta dopo svolta fino alla tua meta, per la massima sicurezza alla guida. Connettilo a Strava per monitorare le tue statistiche, ottenere mappe e registrare spostamenti

TECNOLOGIA OFFLINE AFFIDABILE: Grazie al ricalcolo rapido del percorso, ritrova la strada in pochi secondi. Anche in zone isolate e senza segnale, il GPS moto ti reindirizzerà al tuo percorso stabilito in tutta sicurezza e senza distrazioni

PIANIFICA FACILMENTE I PERCORSI: Crea gli itinerari migliori per le tue esigenze scegliendo di evitare autostrade, pedaggi o traghetti. Lasciati guidare da un GPS per moto che può essere montato sul manubrio e che è facilmente leggibile

LOCALIZZAZIONE ACCURATA: La presenza di sensori migliora la qualità dei dati di percorrenza e riduce la dipendenza dalla copertura del segnale mobile. Con l’app gratuita per iOS e Android pianifichi percorsi, importi itinerari e monitori i viaggi