TP-Link MagSlim LiDAR Navigation Robot Aspirapolvere e Mop, 2700Pa 4 modalità di aspirazione, 51 dB di pulizia silenziosa, batteria 2600 mAh, ricarica automatica, Smart Home (Tapo RV20 Mop)

240,00 €

(as of Apr 23, 2024 04:20:37 UTC – Details )

Prezzo:





TP-Link Tapo RV20 Mop MagSlim LiDAR Navigation Robot Vacuum and Mop viene fornito con 2700pa potente aspirazione con modalità di aspirazione a 4 livelli: pulisce facilmente peli di animali domestici, disordine quotidiano e altro ancora. Sistema di navigazione Magslim Lidar, mappatura rapida e precisa: mappa accuratamente la tua casa in pochi minuti, riducendo le omissioni e la pulizia ripetuta e funziona bene anche al buio. Design ultra sottile da 7,8 cm: si muove liberamente sotto i mobili per raggiungere lo sporco nascosto e la sporcizia che non può sfuggire alla sua spazzata.

Aspirazione potente 2700Pa con modalità di aspirazione a 4 livelli

Pulisce facilmente i peli degli animali domestici, i pasticci quotidiani

Mappatura rapida e precisa

Mappa accuratamente la tua casa in pochi minuti

Ridurre le omissioni e ripetute pulizie