ecco due nuovi canali TV grazie alla tecnologia HbbTV

Dopo aver approfondito il rinnovo del canale TV di una grande realtà editoriale, torniamo a soffermarci sul mondo del digitale terrestre. Sono infatti arrivati due nuovi canali TV sportivi.

È direttamente mediante il portale ufficiale di SuperTennis che si apprende che in questo periodo è possibile accedere a due canali in più dedicati al tennis tramite HbbTV. L’occasione è quella del Challenger 175 di Aix-en-Provence, nonché della fase finale delle pre-qualificazioni per gli Internazionali BNL d’Italia 2024. Inoltre, si fa riferimento anche alla possibilità di seguire tramite canale dedicato il Sevilla Premier Padel P2.

Insomma, “SuperTennis si fa in tre“, come da titolo del comunicato ufficiale. “Questa settimana in diretta il Sardegna Open, il Challenger 175 di Aix-en-Provence e la fase finale delle pre-qualificazioni per gli Internazionali BNL d’Italia 2024. Attraverso l’HbbTV sul digitale terrestre si potrà seguire tutto. Inoltre un canale dedicato al Sevilla Premier Padel P2“.

Ricordiamo che il canale principale di SuperTennis è accessibile al numero 64 del digitale terrestre, mentre potrebbe interessarvi dare un’occhiata al nostro approfondimento su che cos’è l’HbbTV per saperne di più in merito a questa tecnologia “ibrida” tra digitale terrestre e funzioni smart.

