Nell’antica Cina le punizioni erano raccapriccianti e ne abbiamo la prova

Un recente studio pubblicato sulla rivista Archaeological and Anthropological Sciences, sembra riportare un evento realmente raccapricciante sul brutale metodo di punizione, chiamato “yue“, dell’antica Cina.

Dopo aver scoperto due tombe di 800 anni in Cina, due scheletri, ciascuno dei quali manca una parte della parte inferiore della gamba, sono stati recuperati da tombe in Cina e appartenevano a individui le cui gambe furono amputate come punizione circa 2.500 anni fa.

Come potete osservare al seguente link, ad entrambi gli individui manca il quinto inferiore di una gamba; a uno scheletro mancava parte della gamba sinistra e all’altro mancava parte della destra. Le estremità inferiori delle rimanenti ossa della parte inferiore della gamba (tibia e perone) mostravano invece segni di guarigione e non presentavano segni di taglio. Secondo lo studio, questi risultati suggeriscono un taglio deliberato e competente e un’adeguata cura delle ferite.

“Tali scoperte, insieme ad alcune scoperte precedenti, riflettono la crudeltà del sistema penale all’inizio della Cina“, ha detto a Live Science in una e-mail l’autore senior dello studio Qian Wang, professore di scienze biomediche presso la Texas A&M University School of Dentistry.

I ricercatori hanno analizzato gli scheletri con diversi metodi, tra cui la tomografia computerizzata e la datazione al radiocarbonio. Hanno scoperto che le ossa appartenevano a uomini vissuti intorno al 550 a.C. durante la dinastia Zhou.

Inoltre, analizzando gli strati delle bare, l’orientamento delle tombe e la dieta degli uomini, i ricercatori hanno dedotto che i due uomini appartenevano ad uno status sociale elevato.

Tenendo dunque in considerazione il codice penale Zhou, i ricercatori hanno suggerito che la spiegazione più plausibile per la mancanza delle gambe fosse il metodo di punizione yue. Il team ha escluso altre cause mediche.

Il codice penale di Zhou prescriveva amputazioni punitive per una miriade di reati, “incluso l’inganno del monarca, la fuga dai doveri, il furto e così via“, ha detto Wang. In alcune occasioni, potrebbe anche trattarsi di una punizione “ridotta”, al posto della pena di morte, per “riflettere clemenza”, ha affermato. Infine, la gamba destra è stata amputata per crimini ritenuti più gravi di quelli che giustificano l’amputazione della gamba sinistra.

Tuttavia, nonostante non si tratti di una fossa piena di scheletri, non tutti sono d’accordo sul fatto che questi uomini siano stati puniti, affermando che avrebbero potuto ricevere amputazioni per altri motivi. Ma quali nello specifico?

È probabile che l’amputazione sia stata eseguita per gestire una frattura infetta o un grave infortunio, afferma Kate Pechenkina, professoressa e presidente del Dipartimento di Antropologia del Queens College, della City University di New York e del CUNY Graduate Center, non coinvolta nello studio.